Falleció el ex senador Marcelo Cantarero

Falleció ayer, a los 76 años, el ex senador nacional y funcionario Emilio Marcelo Cantarero. Fue uno de los protagonistas del escándalo de las coimas en el senado del gobierno de De la Rúa.

Emilio Marcelo Cantarero fue ministro de Hacienda en el gobierno de Roberto Romero. También fue diputado provincial y llegó al Senado de la Nación, donde le tocó representar a Salta, siendo un referente para los temas económicos y administrativos.

Su nombre tomó notoriedad pública por uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos tiempos que vivió el Congreso y que terminó sin condenados ni detenidos: el caso de los sobornos en el Senado.

Lo que durante mucho tiempo se trató de determinar fue si el gobierno de Fernando de la Rúa sobornó a senadores peronistas para que aprobaran la ley de reforma laboral, sancionada el 26 de abril de 2000 y conocida como ley Banelco. A raíz del escándalo, renunció el vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez.

El propio De la Rúa, su ex secretario de inteligencia Fernando de Santibañes; su ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, y algunos senadores peronistas fueron denunciados por el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, quien confesó que se había ocupado de entregar los sobornos.

Pontaquarto relató que la misma noche que se sancionó la ley de reforma laboral él fue al departamento del senador salteño Emilio Cantarero y le entregó los 4.300.000 dólares que se repartirían entre los senadores.