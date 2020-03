Mujer se gastó todos sus ahorros en un marido más joven y...

Una mujer británica gastó cerca de 115 mil dólares, los ahorros de toda su vida, en un chico de Sri Lanka.

Diane De Zoysa, de 60 años, se casó con Priyanjana De Zoysa, de 26 años, tras conocerlo en una visita a Sri Lanka en 2011. Ya en 2015, tras siete meses de haberse mudado al país, contrajeron matrimonio.

Diane usó todo el dinero en su nuevo destino, junto a Priyanjana. Tras vender su casa en Escocia, invirtió el dinero en construir una nueva vivienda en Sri Lanka y comprarle un microbús a su pareja.

Pero la mujer ratificó que le ha costado reconocer que el chico sólo quería su dinero. Recordó que nada más llegar al nuevo país, “él quería dinero todo el tiempo”.

Reveló también que ante esto, su familia y amigos estaban preocupados, pero ella quería “probar que estaban equivocados”.

“Todos mis amigos pensaron que no era una buena idea. Pero realmente lo amaba y pensé que él realmente me amaba”, relató.

Sin embargo, el año pasado todo se tornó aún más complicado para Diane, pues Prinyajana fue asesinado a manos de unos pandilleros de la localidad donde residían.

Aseguró que la muerte de su difunto marido la dejó “varada” con la familia de él, quienes la mantenían en una especie de “arresto domiciliario”, negándose a permitirle vender su casa y exigiendo dinero de su pensión.

Como pudo, logró acomodarse en casa de algunos amigos y ahora pudo regresar a su natal Escocia, donde espera reconstruir su vida.

“Ya no podía quedarme más tiempo. Me siento estúpida ahora por no no haber escuchado a mi familia o a mis amigos”, dijo.

En resumen, Diane pagó 73.000 dólares por la casa y otros 39.000 dólares en el minibús de Prinyanjana. Además, invirtió todo lo que restaba en la mudanza de vuelta, por la que aún debe 5.000 dólares en su tarjeta de crédito