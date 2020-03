Luego de 3 meses, le extirparon a una nena un lápiz clavado en el glúteo

Un curioso y trágico suceso ocurrió hace unos días en la localidad bonaerense de San Pedro, cuando a una nena le sustrajeron un lápiz que tenía clavado en el glúteo.

Todo comenzó a finales de noviembre del año pasado, cuando la madre de la niña recibió un llamado desde la escuela para que fueran a buscarla.

Según explicó la madre de Valentina a NotiSanPedro.info, la nena se lo clavó en el momento en que se sentaba en su asiento.

“Cuando voy me encuentro con que tenía un corte en el glúteo derecho. Aparentemente se había producido cuando fue a entregar una prueba y volvió a sentarse. En ese momento se clavó algo, que no sabíamos qué era. La directora me dice que no saben con qué se lo había hecho, y que fueron a revisar al salón para ver si encontraban algo pero no hallaron nada”, dijo Ana.

En la guardia del Hospital Subzonal “Dr. Emilio Ruffa” le hicieron una radiografía: “Querían ver si había algo, pero no encontraron nada. Antes me explicaron que si era madera o plástico no se iba a ver“.

A pesar de que los médicos le dieron antibióticos y curaron la zona, la herida comenzó afectarse durante los días siguientes: “En el estudio salía una mancha que confundieron con un absceso, así que solo le hicieron un drenaje para que expulsara lo que tenía. Eso fue el 6 de febrero”.

Descubrieron que tenía clavado un lápiz

“El lunes la vuelvo a llevar para otra ecografía y ahí ven que hay algo que no debería estar. Pido turno con un cirujano y me dice que la van a operar para sacar lo que está adentro de la herida. Sin embargo, no llegamos, porque el miércoles a la noche, cuando voy a cambiar la venda, veo que se asoma la punta de algo. Al sacarlo, me encuentro con la mitad de un lápiz”, dijo la mujer.

A pesar de que no saben si esto fue una broma o un accidente, la familia pretende que el caso se difunda para tomar conciencia sobre lo sucedido.