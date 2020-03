A un año de su caída, la salud de Sergio Denis no mejora y se quedaría sin su prepaga

Este martes 12 se cumplió un año de la caída de Sergio Denis (70) del escenario del teatro Mercedes Sosa, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Doce meses de angustia, vacío e incertidumbre, con cientos de preguntas y una sola certeza: no hay avances.

Los doctores lo explican con la frialdad propia de sus partes médicos. "Su condición neurológica no presenta cambios significativos".

Aquellos que lo aman usan otras palabras. "Nos queda aceptar lo que está pasando y tener fe de que pueda suceder algo distinto".

Eso sí, el tono es otro. Indisimulable.

De a poco, la resignación le va ganando a la esperanza.

Y la indignación también.

En todo este tiempo, nadie se hizo responsable por lo sucedido en Tucumán la noche del 11 de marzo de 2019.

Pero lo que es peor: tampoco mostraron preocupación por la recuperación de Sergio.

Además, como si fuera poco tanto sufrimiento, la familia del músico podría enfrentar un posible conflicto con la prepaga que se está haciendo cargo de su internación.

Mientras tanto, la mente de Sergio sigue nadie sabe dónde.

Alguien dijo por ahí que si te vas de la Argentina por 20 días al volver cambió todo, pero que si te vas por 20 años, todo sigue igual.

Los pasillos de la Clínica de Rehabilitación Integral ALCLA, en el barrio porteño de Núñez, parecen ajenos a ese frenesí que imaginamos propio.

Allí reina una paz absoluta, solo perturbada por la luz del sol que se pasea a diario por sus inmensos ventanales.

Enrique Hoffman, tal su nombre real, descansa en una de sus habitaciones.

Llegó ahí en mayo, luego de pasar un mes en el hospital Ángel C. Padilla de Tucumán y otro en el sanatorio Los Arcos, ya en Buenos Aires, donde fue trasladado utilizando un avión sanitario.

En ALCLA, la misma clínica donde estuvo internado durante casi 4 años Gustavo Cerati, se trabaja en su rehabilitación.

Su cuerpo se mantiene algo frágil pero saludable, alimentado a través de una sonda.

Los distintos especialistas lo someten a todo tipo de tratamientos, rutinas y ejercicios.

Las enfermeras lo cuidan, lo limpian, lo atienden y son quienes se encargan de llevarle algo de alegría.

Dicen que Sergio siempre está peinado y perfumado gracias a ellas, y que le cantan sus canciones improvisando coros a los pies de su cama.

Los dramas de su vida

Sergio Denis tuvo que enfrentarse con momentos muy difíciles a lo largo de toda su carrera.

1972



Primera caída en un escenario de Rosario. El músico cayó al vacío desde 2,40 metros de altura: sufrió conmoción cerebral y se quebró un brazo.

1995

Perdió la voz. Compró un teatro pero se endeudó de una manera tal que se le hizo imposible devolver el dinero y la presión afectó su cuerpo.

1997

Se declara en quiebra. Tiempo de mucha angustia, sufrió amenazas de muerte y tardaría 17 años en devolver el dinero pero perdió todo su patrimonio.

2003

Detenido por presunta estafa. Fue por librar cheques sin fondos, pasó la noche en una comisaría, le dictaron tres años de prisión en suspenso y quedó libre.

2005

El accidente de su hijo. Un tren arrolló el auto que manejaba Federico Hoffmann, salvó su vida de milagro pero murió el acompañante.

2007

Infarto en Paraguay. El cantante estuvo 17 minutos sin signos vitales en una clínica de Asunción y regresó al país con un avión sanitario.

2011

Depresión e internación. Pasó 30 días en un neuropsiquiátrico víctima del estrés, al año siguiente terminó de pagar todas sus deudas.

2019

La caída en Tucumán. Sergió cayó a la fosa del teatro Mercedes Sosa mientras entonaba la canción "Te llamo para despedirme".

Sergio está pero no está.

O como explicó Carlos, su hermano: "Abre los ojos y nada más. No está conectado con la realidad y nadie sabe qué pasa dentro de su cerebro".

Por su habitación se suceden los seres queridos del músico. Sus dos hermanos, sus tres hijos, su exmujer y algunos viejos amigos.

Todos forman parte de un grupo de WhatsApp en el que comparten todo lo relacionado con el artista.

Le hablan, lo alientan, lo abrazan. Cacho Castaña, antes de morir, se comunicó con el hermano de Sergio para contarle que él pasó por la misma situación durante unas semanas y que escuchaba todo lo que pasaba a su alrededor.

No fue el único famoso que se contactó en estos meses de desolación: una conductora (que no es Susana Giménez, viejo amor de Sergio) les pasó el teléfono de una persona que ofrecía "soluciones mágicas" para estos casos en los que la salud está comprometida, una alternativa frecuente en el ambiente artístico.

Le agradecieron la intención pero desoyeron el consejo.

Ni Enrique ni Sergio, los que lo conocen le dicen "el Negro".

Así lo llamaba orgullosa su madre, María Esther Fenzel, mientras su negrito, el hermano de Carlos y Nora, corría por los campos de Coronel Suárez, en el sur de la provincia de Buenos Aires.María Esther era criolla, y Sergio el único de sus tres hijos con Feliciano Hoffmann que no había heredado el pelo rubio de los Hoffmann, descendientes de alemanes del Volga.

Sergio contó en un reportaje que lo que más extrañaba de su infancia era el olor de la carpintería de su padre. Intentó seguir los pasos del viejo pero la música era más fuerte, y él era malísimo en el oficio: "Sí, era tan malo que mi papá me terminó echando", contaba entre risas.

A Mirtha Messi la conoció haciendo la cola para un trámite. "Me gustó, me acerqué y le dije: ’Quizá no te vuelva a ver nunca más en la vida, quiero decirte que me gustaría estar con vos’".

Se casaron en 1975 y 13 años después, en pleno boom de su carrera, le planteó separarse porque se le hacía imposible mantenerse fiel al matrimonio.

La decisión trajo sus consecuencias: a pesar de todos los embates que sufrió a lo largo de su vida, Sergio supo contar que alejarse de sus tres hijos, Bárbara, Federico y Victoria, fue el momento más difícil de su vida.

"Hay algo que es mucho más fuerte que la fidelidad, que es la lealtad. La fidelidad es más bien cultural, la lealtad se mantiene inamovible y yo siento que con Mirtha nos tenemos mucha lealtad. Le fui infiel a los 7 años de casados, me sentía con mucha vergüenza, como el culo, cuando tenés hijos sentís una cosa fea cuando volvés a tu casa. Que traicionaste a todos", le contó Sergio a Luis Ventura en una gran entrevista para Secretos Verdaderos (América), en el año 2013, que vale la pena buscar en YouTube.

Con el tiempo, Sergio logró reconstruir la relación con Mirtha, y con sus hijos también. Hoy todos ellos cambian rutinas, viajan cientos de kilómetros, se levantan más temprano o pierden fines de semanas con tal de darse una vuelta por la clínica ALCLA para ver cómo está Sergio.

"Las fechas especiales son las más difíciles, las más dolorosas", reconoce Diego Colombo, su abogado, el hombre que lo ayudó a salir de la quiebra financiera que enfrentó en los años noventa, su amigo de toda la vida.

"Nos conocimos cuando yo cursaba la Facultad de Derecho y nos hicimos inseparables, llevamos muchísimos años juntos, es imposible no asociar los momentos más felices y más tristes de mi vida con los suyos".

Meses atrás, Diego era uno de los más optimistas respecto a la posible recuperación de Sergio. Incluso contó emocionado que había detectado una lágrima cayendo por el rostro del cantante. Hoy mantiene la ilusión pero siente que necesita hacer algo más que esperar. Nunca imaginó que su última charla con Sergio sería la última, y mucho menos que le seguiría este paréntesis de incertidumbre, que en sus vaivenes más amables le permite fantasear con la próxima vez que escuche su voz o se puedan estrechar en un abrazo.

Pero aquel diálogo casual, poco antes de subirse al nefasto escenario tucumano, muestra otro rasgo en la personalidad de Sergio.

"Estábamos hablando de que en las canchas de Europa los equipos de fútbol cantaban sus canciones, y nos preguntábamos si se podía hacer algo con el tema derechos, fue algo muy casual, nada serio... Pero el Negro era así, lo que creía justo para él había que lucharlo y pelear por eso", cuenta Colombo.

Y agrega: "Yo por eso estoy seguro de que si él pudiera hablarme me diría que busque que se haga justicia".

Pasó un año de la caída de Sergio, "que no fue un accidente, porque un accidente es algo que se puede evitar, esto fue negligencia", aclara con énfasis el abogado.

En todo este tiempo, nadie se comunicó con la familia para darles algún tipo de respuesta o mostrarles solidaridad.

En la página oficial del teatro se mantienen las mismas autoridades de aquel entonces, y el teatro siguió funcionando con la promoción de sus espectáculos como si no hubiera pasado nada. Es solo cuestión de tiempo y voluntad para que el tema llegue finalmente a los tribunales. En eso es clave la decisión de los hijos del cantante, quienes hasta ahora prefirieron enfocar su energía en la recuperación de su padre.

Si en la clínica ALCLA todo es silencio y espera, en las redes sociales la internación de Sergio generó un sinfín de páginas, posteos y homenajes en torno al ídolo. Sergio Denis 50 años de historia, en Facebook, es una de las más conocidas, siguiendo al músico desde hace una década. En su perfil es posible encontrar viejos videoclips del músico, reconstruidos a partir de antiguos casettes VHS y presentados como verdaderas joyas de archivo. O por ejemplo, un inédito video casero en el que un Sergio jovencísimo aparece tirando un lujo en la previa de un partido de fútbol con la camiseta roja y verde del Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez.

El material vinculado a la vida de Sergio es amplio y muy emocionante. Aparece una foto con su madre, en blanco y negro, los dos sonrientes. Otra de Sergio junto a Sandro y Valeria Lynch, dos colegas a los que admiraba. Y muchas del músico en su ámbito familiar. Estas páginas sirven de refugio a los que sufrieron como propia la caída en tierra tucumana. "Rezo para que el milagro se produzca pronto". "Vamos mi amor, vos podés". "Sergio, te recuperaste de tanta cosa que te pasó que podés salir otra vez". Los comentarios son incesantes.

Sin embargo, así como Internet es sede de un inmenso amor, también depara grandes decepciones. Vale recordar que a los pocos días de la caída de Sergio, tuvo que salir su hijo Federico a repudiar a aquellos que se estaban burlando de lo sucedido con su padre. Algo de eso también se vio el 12 de febrero pasado cuando Joaquín Sabina se cayó de un escenario en la ciudad de Madrid pero en Buenos Aires el que se convirtió en trending tropic fue Sergio.

Bárbara, otra de las hijas de Sergio, que vive en Lago Puelo y diseña ropa, también expresó su rechazo por quienes se tornaron "abusivos" y desubicados en las redes, faltándoles el respeto. Lo hizo en un texto que publicó en el mes de septiembre en donde también se lamentaba por otra situación que excede a las redes sociales y va dirigido a los medios: "Lamentablemente nunca se lo nombró tanto en los mejores momentos de su larguísima carrera y sí en esta situación y eso jode".

Hace un par de semanas, quien es la hija mayor de Sergio volvió a publicar otra reflexión en su cuenta pública de Facebook, relacionando la violencia de las redes con la muerte de Fernando Báez Sosa, el chico asesinado por un grupo de rugbiers en una calle de Villa Gesell.

"Estoy cansada de la hipocresía y de las redes, parece que todo este último tiempo solo sirven para agredir, cobardemente, como mucha gente muere de la peor manera despacio y en silencio. Justicia por Fernando Báez Sosa", escribió Bárbara.Y luego agregó: "Las opiniones sobre mi papá diciendo ’déjenlo ir’ o ’desconéctenlo’, ’hagan esto’ o ’hagan lo otro’, cuando ni siquiera está conectado. Eso sin nombrar tantas otras cosas que lamentablemente hay que leer y ver, los memes, los chistes de mal gusto o simplemente opiniones y comentarios fuera de lugar fueron y son miles a lo largo de un año casi ya".

Sergio Denis enfrentó varios momentos dramáticos a lo largo de su vida, desde la quiebra y la pérdida total de su patrimonio (le tomó más de 15 años devolver el dinero) hasta un infarto que lo dejó sin signos vitales durante 17 minutos en una clínica del Paraguay.

En el medio, la pérdida de su voz por estrés, una detención por presunta estafa, la decisión de internarse durante 30 días por depresión en un neuropsiquiátrico y otros episodios que lo marcaron para siempre.

"El hombre de las mil batallas", como lo bautizaron, hoy enfrenta una de la que nadie sabe si podrá salir. Su familia, luego de la exposición sufrida desde que comenzó todo esto, es quien más sufre ante la adversidad.

Su hermano Carlos, que vive a pocas cuadras de la clínica, pasa casi todos los días a verlo.

Nora, su hermana, viaja constantemente desde Coronel Suárez para estar con él. Todos rezan por un milagro. Las enfermeras hablan de casos de pacientes que de repente se despertaron pidiendo algo para comer. Los doctores son mucho más cautos: explican que cada día que pasa sin que su paciente presente una mejoría es una mala noticia.

En la habitación de Sergio no hay novedades pero sí podrían surgir fuera de ella. Es que es en esta parte del tratamiento, cuando empiezan a pesar distintos protocolos respecto a la internación entre la clínica y la prepaga, a la familia ya le habrían planteado la alternativa de tener que trasladarlo a otra institución en el corto plazo.

Lo que está claro es que ni los hermanos ni los hijos de Sergio estarían de acuerdo con un nuevo traslado.

"La lealtad se mantiene inamovible", lo dijo Sergio..