Indignante: Brutal paliza a un nene discapacitado en la escuela

Mateo tiene 15 años, es discapacitado y sufre bullying por parte de los alumnos de un colegio situado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Esta última semana, los estudiantes lo llevaron al baño del establecimiento y le dieron una brutal golpiza, mientras grababan y se reían de la situación. Los padres del menor vieron el video en las redes sociales y reclaman a la institución que aplique la sanción correspondiente a los agresores.

El suceso ocurrió en una escuela situada en la calle Zaninetti, entre Bartolomé Mitre y Posadas. Sin embargo, los familiares de la víctima se enteraron de la situación este miércoles, cuando un allegado les mostró el video que se había viralizado en Facebook.

En el video se puede observar cómo un grupo de menores, vestidos con el uniforme del colegio y dentro del baño del instituto, arrinconan a la víctima y uno de ellos le pega brutalmente, mientras que el resto graba a carcajadas. Incluso, luego de pegarle, publicaron las imágenes a modo de burla en las redes sociales.

El archivo se viralizó y terminó llegando a los familiares de la víctima, quienes no podían creer lo que estaban viendo. "Nos enteramos de lo que pasó de casualidad, desde el colegio nunca nos informaron lo que estaba pasando. Mateo no nos contó nada, tenía mucho miedo, estaba asustado. Cuando fuimos a reclamar a la institución, nos dijeron que los chicos están arrepentidos. Mi hermano los perdonó porque no tiene maldad. Sin embargo, exigimos que se apliquen sanciones", dijo un familiar de la víctima a Crónica.

Cristian, de 22 años, agregó: "Tienen que hacer algo y esta situación tiene que conocerse para que se termine con la violencia en los colegios de una vez por todas. La escuela debe ser un lugar de aprendizaje, no de violencia, los chicos deben sentirse contenidos. Ahora, mi hermano le dijo a la psicóloga que no quiere ir más al colegio y nosotros no sabemos cómo resolver su situación".

Según relató, Mateo es un chico que "no tiene maldad" y que padece una discapacidad desde hace cinco años, momento en el que sufrió un accidente de tránsito. Añadió: "Él sufrió serias lesiones cuando un micro escolar chocó contra la moto que conducía su madre: no llevaba casco y se golpeó la cabeza contra el cordón".

Al concluir, explicó : "El golpe fuerte en su cráneo le generó una discapacidad, sufre probelmas de atención y es un chico disperso que suele ponerse cargoso. Sin embargo, no tiene ni un gramo de maldad y nunca entendió por qué lo golpeaban. En el video se ve que no intentó ni defenderse de sus agresores. Los alumnos deben entender que cualquier golpe que mi hermano reciba, puede generarle lesiones aún más grandes y las consecuencias pueden ser mayores".

Mirá el video: