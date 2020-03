Día Mundial de la Endometriosis, ¿estás informada sobre esta enfermedad crónica?

El sábado es el Día Mundial de La Endometriosis, una enfermedad muy común que no está visibilizada. Se trata del crecimiento de pequeñas partes del tejido que recubren el útero (endometrio) en otros órganos y lamentablemente este crecimiento es mensual y se expande.

Si bien su crecimiento es dentro de la cavidad pélvica también hay casos donde se han encontrado en los pulmones, en el cerebro, en la nariz de una mujer, el ciático y dura 15 años en ser diagnosticada, es una enfermedad incapacitante. El síntoma más común es el justamente el dolor incapacitante y esto debe despertar el alerta para que la mujer haga la consulta con el especialista y pueda ser diagnosticada a través de una videoparaloscopía.

Charla en el CIC de Unión

Dentro del marco del Día Mundial de la Endometriosis, mujeres salteñas afectadas con esta enfermedad están conformando una Asociación para que la mujer se informe y sepa detectar la enfermedad, buscando actuar para atenuar los síntomas ya que la misma no tiene cura.

"Hay mujeres que los calmantes no les hacen nada, que se desangran, que tienen dolores durante las relaciones sexuales o sangrados, hay chicas que se desmayan o vomitan a causa de los dolores, los dolores son parecidos a dolores de parto, contracciones, lo relacionan con un cólico renal o una ataque al corazón, te están clavando cuchillos adentro" contó Verónica una de las pioneras de Mujeres Endometriosis Salta.

La mujer lamentó que esta enfermedad tan terrible sea diagnosticada de manera tan tardía, que se disfraza con infertilidad, pérdidas de embarazo, afecciones en la espalda, incluso dejando postrada a muchas mujeres.

Para la enfermedad que hoy no tiene cura porque no existe una investigación se hacen tratamientos con hormonas que oscila entre los $2800 y $30 mil por mes. El medicamento en obras sociales aún no consigue ser cubierto como de enfermedad crónica y en los hospitales no suele haber stock.

En busca de una legislación

Verónica Belmonte contó a InformateSalta que el año pasado junto al diputado Nanni lo presentaron en Nación el proyecto pero no tuvo curso. "En la lucha nacional en este sentido vamos presentando los proyectos de manera individual donde son asesorados por el doctor Alejandro González, presidente de la Sociedad Argentina de Endometriosis".

Hoy por hoy, el grupo de salteñas que intentan conformar una asociación presentaron ya en Diputados un proyecto para contención, asistencia médica, terapias alternativas, ya que, es esencial un trabajo interdisciplinario entre el ginecólogo, nutricionista, gastroenterólogo, urólogo y el psicólogo.

"Es una enfermedad en la que te tratan de hipocondríaca, la familia no te entiende, en el trabajo no te entienden, viste que hay chicas que se desmayan, y no se lo toman en el trabajo y se lo terminan descontando" remarcó.

Como antecedentes, la Ley ya fue sancionada en Tucumán, Córdoba y en el municipio de Esquel.