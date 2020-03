Condonaron deuda a un club deportivo de zona norte que no cumplía los requisitos

Durante la sesión realizada este miércoles en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, los ediles dieron visto bueno en primer lugar a expedientes iniciados por seis entidades que solicitaban la condonación de deuda, se trata de una asociación gremial, tres fundaciones, un club recreativo y una institución perteneciente al estado nacional.

Tres de ellos están vinculados a la TGI e Impuesto Inmobiliario, dos a las Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene y uno por Tasa de Limpieza, Mantenimiento, Alumbrado y Vigilancia de cementerios municipales. Se agregan dos requerimientos, uno de condonación de TISSH realizado por una empresa emplazada en el Parque Industrial y otro de Tasa Sobre Publicidad y Propaganda realizado por una farmacia.

Al respecto de esta situación, InformateSalta dialogó con la concejal Ana Paula Benavidez, quien se refirió a una de estas condonaciones vinculada al club deportivo Fox. “Había notado que faltan ciertas cuestiones como para que se haga la condonación, el club tiene un estatuto interno que establece elegir autoridades cada dos años y desde el 2015 no se eligen; como abogada tengo conocimiento que una autoridades establecida no legalmente, no tiene representación como para pedir ‘a nombre de’”, analizó.

Otra irregularidad que notó la edil es que “los balance del club eran del 2014, al hacer una condonación era necesario acreditar que efectivamente no cuentan con recursos”. Si bien la deuda no es de gran magnitud – unos $6000 aproximadamente -, “me parece que hay cuestiones internas que uno no puede dejar de ver”.

Ante esta situaciones, la edil consideró necesario “que el Concejo deba ser más prolijo al empezar a ver estas cuestiones, al hacer una connotación debemos hacer control, que la institución esté en regla, así la hacemos pero íntegramente en regla”.

Si bien es Personería Jurídica la que se encarga del seguimiento de la situación de las instituciones, Benavidez subrayó que “debemos hacer un control un poco más minucioso y exhaustivo, debemos estar atentos a quién lo pide y que tenga representación, se acredite de forma fehaciente sus carencias”, concluyó.