¡Una Buena! dieron de alta al primer infectado por coronavirus en el país

El primer contagiado por el coronavirus en la Argentina fue dado de alta este jueves y dejó el Sanatorio Agote del barrio de Recoleta para regresar a su casa, luego de once días internado y aislado.

Así lo comunicó el último informe confeccionado por las autoridades sanitarias de la ciudad de Buenos Aires, que aclaró además que hasta el momento hay otros trece hospitalizados en centros de salud de Capital Federal, informó este jueves el medio digital Infobae.

El hombre, llamado Ariel, de 43 años, había estado entre el 19 y el 29 de febrero en ciudades del norte de Italia, donde se reportaron múltiples casos de la enfermedad que tiene en vilo al mundo. Visitó una exposición de telas en Milán, luego pasó por Nápoles y por último viajó a España, a la ciudad de Barcelona.

"Cuando salí de acá para Milán, yo ya estaba al tanto de la enfermedad, de hecho me llevé un barbijo. Pero cuando llegué, la verdad es que no vi nada raro, estaba todo normal. Yo voy todos los años a esa exposición, estuve con gente todo el tiempo, imaginate. Nunca sentí nada alarmante. No tengo idea de cómo me contagié”, dijo recientemente.

A poco de llegar a Buenos Aires empezó a sentir dolor de garganta y de cabeza. El domingo 1 levantó fiebre y empezó a mostrar complicaciones respiratorias por lo que decidió hacer la consulta médica.

Inmediatamente fue a la sede de la clínica Swiss Medical Center en avenida Pueyrredón y avenida Santa Fe. “Cuando entré tenía fiebre muy alta, 39, dolor de garganta y tos. Aunque me recuperé rápido, al otro día ya me sentía bien”.

El paciente fue aislado preventivamente. Cerca de las ocho y media de la noche de ese mismo domingo lo trasladaron a la clínica Agote. Luego de que las autoridades del hospital le realizaran los respectivos estudios y tras la confirmación de que tiene el COVID-19 gracias a la colaboración de los profesionales del hospital Malbrán, se conoció que se trataba del primer caso de coronavirus en el país.

Ayer, Ariel contó cómo vivía sus días, alejado de todos sus seres queridos y comunicándose con su familia a través de videollamadas: “Me levanto bien todos los días, no tengo fiebre, me hacen los controles, me alimento bien. No tengo el sushi, pero no pasa nada. Acá me controlan cada 3 horas”.

Y amplió en el programa de radio conducido por Jonatan Viale en Radio La Red: “Me siento muy bien desde el primer momento que llegué. Estuve con fiebre la primera noche y después se me fue. Ahora estoy en perfecto estado de salud. La estoy pasando bien y no siento nada. Estoy perfecto”.

Tras conocerse el resultado positivo de los análisis, se activó el protocolo de seguridad y los pasajeros que viajaron junto con el hombre infectado fueron contactados para su evaluación.

Según habían explicado desde el Ministerio de Salud, el hecho de que haya viajado desde Italia en primera clase redujo sustantivamente la cantidad de personas a las que pudo haber contagiado. “No tuve contacto con nadie (vive solo), salvo con mi hermano que me pasó a buscar al aeropuerto, pero lo tienen aislado por seguridad”, confirmó.