Coronavirus: Educación pide tranquilidad a los padres y por ahora, sigue el dictado de clases

En medio de las novedades por la presencia del COVID 19 en Argentina y las medidas preventivas que se están tomando para evitar su propagación, el Ministerio de Educación de Salta sigue tomando recaudos para garantizar la salubridad y la higiene de los alumnos, docentes, personal administrativo, como así garantizando la continuidad de las clases, hasta que el contexto vaya a determinar lo contrario.

Al respecto, InformateSalta dialogó con la secretaria de Gestión Educativa de la Provincia, Roxana Celeste Dib, quien puntualizó los detalles sobre cómo están actuando desde la cartera: “Desde el primer momento trabajamos con los directivos de nivel, quienes informaron a las instituciones que aquellas personas que vinieron de viaje de países donde está el virus no asista a clases, ya sean administrativos, docentes o alumnos”. Del mismo modo dijo que no se les computan las faltas.

“Queremos resguardar a toda la población, si bien nosotros estamos en Educación y Cultura, queremos que esto se extienda y sea para todos”, aseveró Dib. También puntualizó que “se está trabajando en un protocolo que se dará a todas las instituciones, el lunes todos los docentes lo tendrán.

“Que los papás se queden tranquilo, no hay casos de coronavirus y no hace falta que se suspendan las clases”

En dicho protocolo, se hará énfasis en los recaudos vinculados a la higiene, como airear las aulas y salones, el lavado de las manos, toser al codo, evitar los saludos con besos, por ejemplo, entre otras pautas. A esto comentó que se estuvo gestionando “para que lleguen a todas las instituciones los elementos de higiene, así los chicos los tienen al alcance”.

Siguen las clases

Con respecto a una eventual suspensión del ciclo lectivo 2020 en curso, Dib lo descartó por el momento: “No hace falta que se suspendan las clases, nos explicó Daniel Mamaní - gerente del Htal. Papa Francisco- que estamos en una fase de contención, motivo por el cual basta con medidas preventivas, como el lavado de manos”.

Así recalcó que “cuando se suspendieron las clases en Jujuy, muchos papás entraron en angustia pensando por qué no se hacía lo mismo, no lo hacemos porque en este momento no lo consideramos necesario, mientras tomamos las medidas de prevención, estamos con la cobertura que debemos tener”, concluyó.