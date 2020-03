Coronavirus: Advierten sobre falsos médicos que quieren entrar a casas de abuelos

En medio de las novedades por la presencia del COVID-19 en el país, la confirmación de casos positivos y sospechosos, como las medidas de prevención, desde Adultos Mayores de Salta están pidiendo cuidar a los abuelos por malvivientes que se aprovechan del miedo por el coronavirus, para entrar a sus casas y asaltarlos.

InformateSalta dialogó con Nicolás O’Brien, director de Adultos Mayores de la Municipalidad, comentando sobre la necesidad de que como sociedad, estemos atentos ante estos malhechores. “Un tema que parece increíble pero es cierto, es que hay gente sin escrúpulos que en un momento delicado como éste, aprovecha la debilidad de los abuelos, se les plantan con un delantal blanco, les dicen que son agentes de sanidad para entrar a sus casas”, comentó.

Por eso pidió estar alertas ante estos malandrines y advertir a nuestros abuelos, especialmente a aquellos que están resguardándose en sus hogares. “Que no les abran la puerta a los extraños por más que digan lo que digan, la Anses no va a las casas, el Pami no va a las casas, nadie va de Salud Pública si no piden asistencia médica, así que cuidémoslos de esta gente, así no los sorprenden”, clamó O’Brien.

Medidas preventivas

Por otra parte el director de Adultos Mayores, resumió las medidas que han tomado a fin de resguardar la salud de los abuelos, en primer lugar “llevando tranquilidad a las familias, en los hogares de la Provincia no hay ningún caso, ni siquiera hay una sospecha de contagio”. Además contó que todos cuentan con las provisiones de alcohol en gel, barbijos y elementos para cuidar la higiene.

A esto sumó que “en las residencias, para que tengan un buen estado de salud, decidimos restringir las visitas familiares, de voluntarios sociales, los proveedores no pueden tomar contacto con ellos”. También recordó que suspendieron el inicio de clases en la UNATE, donde había más de 2000 abuelos anotados para sus cursos y “hemos hecho sugerencias y recomendaciones a centros de jubilados o clubes de abuelos, para que suspendan por ahora las grandes reuniones de socios o bailes”.

Finalmente, adelantó que el próximo 17 de marzo, en la Unate, habrá un encuentro con todos los jefes y encargados de residencias de la provincia, donde junto a un geriatra del Ministerio de Salud, brindarán un taller destinado a los responsables de hogares sobre el cuidado de los abuelos y el protocolo a seguir contra el coronavirus.