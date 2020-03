Su hermano se accidentó y debe volver urgente a Tartagal: pide ayuda

Claudio Rodas es un tartagalense que se acercó a la redacción de InformateSalta, para pedir a través de nuestro medio la ayuda de los salteños, buscando un pasaje para regresar lo más antes posible al norte provincial, para ver a su hermano que está en una situación crítica de salud.

Verónica, quien acompañó a Claudio, comentó que ellos vienen a Salta permanentemente, para ver a la hija de él, quien tuvo un trasplante de riñón del cual se está recuperando. Ellos llegan hasta la Capital en un transporte municipal, el cual regresará a Tartagal recién el miércoles.

Sin embargo, el hermano de Claudio sufrió un accidente en las últimas horas, mientras se encontraba recogiendo paltas, golpeándose en la cabeza, herida que lo dejó en terapia intensiva en un estado muy crítico.

“Necesitamos irnos a Tartagal, queríamos los pasajes para irnos”, comentaron ante InformateSalta. El problema es que ambos son de muy bajos recursos, no cuentan con dinero y no pueden costearse los pasajes. En el caso de Claudio, no tiene trabajo, obtiene plata haciendo changas y por eso clama la ayuda de la gente.

Para aquellos que puedan asistir a Claudio y Verónica, lo pueden hacer comunicándose al teléfono 387 – 3604267. Ellos se encuentran residiendo en un albergue de calle Santiago del estero 1852.