Santa Victoria Este: atacaron la casa del intendente Nerón

El intendente de Santa Victoria Este (SVE), Rojelio Nerón, denunció públicamente que su casa fue atacada por un grupo de hombres que también persiguieron a sus hijos y sobrinos en la madrugada de este sábado.

Según la información que comparte el sitio Salta|12, a las 5 de la mañana Nerón fue despertado por la detonación de tres disparos. Al salir a la puerta vio que uno de sus hijos ingresaba corriendo a la casa perseguido por la Policía. La situación se reiteraba con su otro hijo y dos sobrinos.

Los cuatro jóvenes habían ido a un local de espectáculos, la Peña de Gómez. Nerón contó a Salta/12 que en ese lugar fueron increpados por otros jóvenes, por ser hijos de un intendente que es miembro del pueblo wichí en Santa Victoria. Sobrevinieron insultos y tras ello los parientes del intendente salieron hacia su casa; a dos cuadras de la plaza salió un grupo de motociclistas que los persiguieron.

Los jóvenes corrieron y alcanzaron el portón de acceso cuando les pisaban los talones unos policías, que llegaron casi confundidos con los motociclistas y otros hombres que se movilizaban en una camioneta Ford “modelo viejo”. En ese momento hubo disparos.

Versiones cruzadas

Según señala el sitio FM Alba, los testigos que presenciaron el hecho aseguran que escucharon disparos, lo que fue explicado por los efectivos de Policía que llegaron hasta el lugar. Éstos afirmaron haber disparado aire para separar la gresca y que esos fueron los tres casquillos encontrados. Sin embargo, Nerón dijo dudar de esas declaraciones.

“Ellos (hijos y sobrino) llegaron corriendo desde la Plaza hasta la casa, que estaba cerrada con el portón (…) escuché que tiraban piedras y cascotazos, así que salí a ver y me encontré con lo que pasaba”, relató el intendente, en las declaraciones que reproduce el sitio citado.

Tras aclarar que no se atentó contra su vida, concurrió a radicar la denuncia por los hechos, la cual completaría en una fiscalía junto a sus abogados. “Acá hay muy poco personal (…) cómo no se va a tener seguridad para Victoria”. Nerón estimó que la agresión fue debido a la condición aborigen de los jóvenes, ya que no desconoce que hay criollos que no los quieren.