“Estoy molido a palos”: habló el vigilador golpeado por un hombre que se negaba a aislarse

El hombre de seguridad relató cómo se fueron los hechos que terminaron con la violenta agresión que recibió por parte de Miguel Paz, un vecino que no quiso respetar la cuarantena.

El vigilador golpeado por un inquilino de un edificio de Vicente López (Buenos Aires), quien no respetó la cuarentena por coronavirus tras volver de Estados Unidos, denunció este lunes que el agresor intentó fugarse tras el ataque, pero que la policía lo evitó.

"El sábado me insultó, me amenazó por el interno y luego me agredió en la garita, tras lo cual se quiso fugar pero la policía lo frenó", aseguró Gustavo Granucci por C5N.

El hecho ocurrió este sábado cerca de las 21.20 en un edificio ubicado en Rosales 2793, en Olivos, cuando Granucci denunció la agresión por parte de un inquilino, la cual quedó grabada por una de las cámaras de seguridad del lugar.

El vigilador habló este lunes sobre el suceso: "Estoy molido a palos. Ahora estoy acá en casa recuperándome, tengo golpes en la nuca, tengo un hematoma del lado izquierdo de la espalada, la mitad de la espalda, tengo fractura de tabique, por este animal", comenzó su relato, apenas lo saludaron desde el estudio, para luego meterse en la hsitoria de lo sucedido.

El vigilador Gustavo Granucci habló con los medios pero sin salir de su casa

"Yo hace dos años que trabajo ahí y esta persona ya estaba ahí, siempre tuvo el mejor diálogo, con todos los inquilinos, con todos los propietarios, y nunca pensé que esta persona iba a reaccionar así conmigo", explicó.

"El día martes pasado el edificio hizo una circular tomando todos los recaudos necesarios para todas las personas que venían de afuera, ellos se enteran por las familias, supuestamente viniendo de viaje ya para la Argentina. El día jueves yo le digo que hay cadena nacional y la mujer y las hijas me dicen nos vamos a bailar, vamos a estar en cuarentena, obviamente a una distancia prudencial. Y este tipo agarra, bajando las maletas, subiéndolas a su departamento, me mira y se ríe nada más. El día viernes viola el decreto de sanidad, se lo advierte, hace su vida cotidiana y vuelve a ingresar. El día sábado me llama al conmutador interno y recibo todo tipo de amenazas, insultos, amenazas de muerte. Eso fue el sábado a las 9.05 y a las 9.10 bajó a cumplir lo cometido, como ven en el video", relató sobre cómo se fueron desencadenando los hechos hasta terminar con el ataque contra su persona. /El Trece