Vivir en cuarentena: la experiencia de tres salteños que fueron al Carnaval de Brasil

David y dos amigos viajaron hasta el vecino país de vacaciones, regresaron el 10 de marzo y hoy les pidieron que se queden en casa hasta el 25. “En los aeropuertos no hubo ningún tipo de control”, contó a InformateSalta.

Como muchos otros, tres amigos salteños planearon sus vacaciones de verano y se fueron a Brasil a disfrutar del Carnaval, quizás sin saber que el Coronavirus se iba a empezar a propagar y que hoy el vecino país iba a ser incluido por el Gobierno Nacional en la lista de países de riesgo.

En diálogo con InformateSalta, uno de ellos, David, contó que viajaron el 23 de febrero, pasearon por Río de Janeiro y estuvieron en las playas de Maceió. A Salta llegaron el 10 de marzo, se realizaron chequeos a modo de precaución pero en ese momento la médica que los atendió no consideró necesario que se queden en casa.

Pero las cosas cambiaron tras la decisión del Presidente Alberto Fernández de prohibir el ingreso de extranjeros que lleguen de ese país a Argentina por la gran cantidad de casos que registra. “Nos llamó la médica de cabecera, diciéndonos que deberíamos estar en cuarentena”, dijo a este medio.







En este sentido, detalló que en los aeropuertos que visitaron no fueron sometidos a ningún tipo de control. “Nosotros estuvimos en una conexión bastante larga en el aeropuerto de San Pablo, vimos mucha gente con barbijo, pero no había controles, no había metodología de prevención, lo máximo que había era algo de alcohol en gel. En los baños si tenías de todo para la higiene”, aseguró.

En cuarentena desde hoy, David está aislado solo en su casa, distrayéndose con las infinidades de series y películas que ofrece la plataforma Netflix y debió pedirles a sus familiares que les lleven víveres para poder comer todos estos días que les quedan sin poder salir a la calle. “Lo bueno es que no estamos presentando síntomas, nos pidieron como vinimos el 10 tenemos 15 días para estar aislados, hasta el 25”.

Finalmente, explicó que sus amigos trabajan de forma independiente pero él debía reincorporarse a su trabajo mañana. “Estoy viendo como proseguir porque me surgió esto. La médica se tomó el trabajo de llamarnos para informaros que deberíamos estar cumpliendo la cuarentena estricta”, concluyó.