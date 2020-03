El ejemplar acto de Antonela Roccuzzo por el coronavirus: así cumplen cuarentena los Messi

Antonela Roccuzzo tuvo un acto ejemplar por el coronavirus. La esposa de Lionel Messi, quien días atrás envió un mensaje de solidaridad por la crisis que vive el mundo por la pandemia, publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram para generar una mayor concientización.

#nosquedamosencasa, fue el hashtag que utilizó la rosarina días atrás para unirse a la cuarentena. Junto a la publicación, que tuvo más de un millón de likes, eligió la foto de su hijo más pequeño, Ciro, recostado sobre Hulk, el perro de la familia. Los más de 4 mil comentarios destacaron la actitud de Anto, quien este lunes publicó varias stories.

La primera de ellas consistía en una serie de tips muy importantes que ayudar a evitar la propagación del coronavirus. “Es aislamiento, NO VACACIONES. No bar, no visitas, no cumpleaños, no entrenamientos, no aglomeraciones, no viajes, no fiestas, no reuniones, no parques, no cines. Cumplí con el distanciamiento social, Protegete y a tus seres queridos!”

Además, un video viral que da cuenta lo vital que es el compromiso social en este tipo de situaciones, mientras que luego mostró cómo pasa el tiempo junto a Lionel Messi, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro: mirando TV y películas de Disney, en este caso Frozen.

Días atrás, Lionel Messi subió una imagen a su cuenta de Instagram. Aprovechando el tiempo junto a su familia, debido a que las autoridades del fútbol español decidieron plegarse al parate total de actividades por la grave crisis que atraviesa España a causa del coronavirus, el capitán del Barcelona escribió un sentido mensaje sobre la situación que vive gran parte del mundo a causa de la pandemia COVID-19.

“Son días complicados para todo el mundo. Vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos ayudar poniéndonos en el lugar de aquellos que peor lo están pasando, o bien porque les afectó directamente a ellos o sus familiares y amigos, o porque están trabajando en primera línea para combatirlo en hospitales y centros de salud. Quiero enviarles mucha fuerza a todos ellos”, dice la primera parte de la publicación que Messi subió a su cuenta de Instagram,

Acompañado por Mateo y Ciro en la foto, el capitán del Barcelona dejó su análisis de la crisis epidemiológica que atraviesa gran parte de Europa y en la que el país ibérico es uno de los más damnificados: hasta el momento, el Gobierno español registró cerca de mil casos más de coronavirus en las últimas 24 horas, con un total de 8.744 casos confirmados, y 297 fallecidos, frente a los 288 del día anterior.

“La salud debe ser siempre lo primero. Es un momento excepcional y hay que seguir las indicaciones tanto de las organizaciones sanitarias como de las autoridades públicas. Sólo así podremos combatirlo de manera efectiva”, dijo Messi.

En las últimas horas, Pedro Sánchez -el presidente del gobierno en España-, anunció el estado de alarma a través de un decreto en el que prohíbe los viajes dentro y fuera del país, y solo habilita el desplazamiento por casos “forzosos” como atención sanitaria o compra de alimentos.

“Es el momento de ser responsable y quedarse en casa, además es perfecto para disfrutar ese tiempo con los tuyos que no siempre se puede tener. Un abrazo y ojalá consigamos darle vuelta a esta situación cuanto antes”, concluyó el número 10 de la selección argentina, que a causa de que la FIFA anunció la postergación del comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022, finalmente no viajará a la Argentina para sumarse al seleccionado que dirige Lionel Scaloni./Infobae