Conocé la historia de un italiano que rompió su rutina aislándose y hasta encontró ventajas

Daniele Petta es de Palermo,Sicilia, exactamente al Sur de Italia y hoy junto a su pareja cumplen el aislamiento en pos de frenar el avance del coronavirus. Él trabaja en el Ministerio de La Justicia, pero desde hace algo más de 10 días su rutina cambió drásticamente, ya no se levanta temprano en la mañana ni le urge llegar a la oficina donde comparte con al menos 90 personas en un día normal de trabajo, y es que Italia se ha visto desbordada por el descontrolado avance de este virus debido a la falta de atención que tuvo el Estado desde el inicio.

“Me levanto tarde, me pongo a leer libros que nunca leí. Miro noticias, mirando tv. Luego limpieza casa, cocinamos juntos, siempre comíamos afuera. Nos encontramos a fuerza en casa compartiendo, haciendo cosas que normalmente uno no hace. Por las noches, la gente sale al balcón a cantar, a hacer aplausos para los médicos” contó a InformateSalta.

Daniele sostiene que el tiempo pasa lento o en realidad no pasa nunca “No sabes que día es porque no hay diferencia, todos los días son iguales. Pero la situación acá es fea hay muchos muertos, sobre todo en el Norte. Nosotros pensamos que nunca iba a llegar a Italia, y cuando menos lo espera lo encuentras en todos los sitios”.

Ya empapado de todo lo que debe y no debe hacer, pidió a los argentinos que todavía estamos a tiempo de parar el avance de este virus que entendamos que el contacto cercano y la falta de higiene son un combo perfecto.

“El virus sale de la boca, se pone en la puerta, en los muebles y luego la gente toca y tocando la boca, la cara porque es natural se lo come, se trasmite de esta manera, en el suelo, caminando, la gente que escupe, tose y este virus se apoya en el suelo y en todo sitio, todas estas partes tienen que estar limpias. No abrazarse, no darse la mano, no abrazarse con la gente, no estar muy cerca. El contagio es muy fácil, salgo afuera dejo calzados afuera, entro y me limpio los manos, siempre las manos. Limpiarte cara, cuando vuelvo dejo la ropa al sol. Hay que tener distancia con la gente”.

La falta de control propició el avance del COVID19

Para Daniele, si el Estado hubiese controlado las fronteras y la llegada de vuelos desde China cuando el virus llegó al país asiático, hoy no se registraría la cantidad de muertos que tiene Italia.

Cuando explotó la situación en China había que tomar medidas más estrechas, los viajes a es país, "las personas que llegaban, no hicieron muchos controles en los aeropuertos, entonces esto empezó ya en enero. Desde enero hasta el 22 de febrero ninguna medida ni restricción o control, solo algunos vuelos desde China fueron parados y cerrados, pero solo algunos, pero en China la gente viajaba tranquila, entonces por un mes y medio todo fue sin control".

Aconsejó encerrarnos por 3 semanas y cumplir todas las pautas. "Hay que encerrarse en casa por tres semanas, de forma muy seria, aquí en Italia donde se hizo serio se aisló el virus y donde no se hizo serio el virus salió. Hay que encerrarse en casa, no salir para nada. Se sale sale uno y para las cosas urgentes. Y debes estar distantes con los demás. Cuando vuelvan a casa lavarse las manos, todo. Tres semanas de aislamiento solo así se puede solucionar. Si hay el virus en una ciudad la ciudad debe estar toda encerrada. Hay que ser serio, nadie lo ve, nadie lo puede parar, no hay barreras, montañas ni confines para este virus".