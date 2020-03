Cadete ofrece servicios gratuitos a abuelos solos y en cuarentena por el Coronavirus

En momentos en los que Salta y el mundo está convulsionado por la propagación del Coronavirus, existen algunas personas que se ofrecen a colaborar con los adultos mayores, que son los que más riesgo de contagio corren. Uno de ellos es Carlos Cruz, secretario General de ASIMM, quien se ofrece a hacerles trámites gratuitos.

“A los que me llaman, me mandan un WhatsApp, hay muchos abuelos que están solos, que no pueden salir y hay que darles una mano. El trámite no se lo cobró. Yo nunca tuve abuelo, nunca los conocí y me da esta sensación de alegría de darle una mano porque pasé por muchos momentos de salud jodidos y le doy la oportunidad a ellos”, contó a Canal 7.







Aquellos abuelitos solos que necesiten de sus servicios, pueden contactarlo al teléfono celular 3874159207.

Por otra parte, detalló que a partir de la decisión de muchas cadeterías de cerrar sus puertas para proteger a sus empleados, solicitaron al gobierno provincial la entrega de módulos alimentarios que les permita pasar la crisis sanitaria mientras no puedan tener ingreso.

Y finalmente pidió a los empresarios cuidar a los cadetes que realizan los servicios de delivery y brindarles las normas de seguridad e higiene que se requieren para evitar contagios.