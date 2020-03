Ante el nuevo depósito de Tarjeta Alimentar, solicitan no concurrir masivamente a comercios

Ignacio González, coordinador del Ministerio de Desarrollo Social, explicó en un comunicado oficial que el viernes 20 se va a acreditar el monto en las tarjetas Alimentar. Indicó que hasta el momento se retiraron cerca de 57.000 tarjetas en Salta, en 55 municipios.

“Es importante tomar conciencia respecto al uso y al consumo. Recordar que son tarjetas exclusivas para la compra de alimentos, se recomienda la compra de lácteos, carnes, frutas y verduras ya que brindan los principales nutrientes para garantizar los nutrientes y proteínas necesarias”, señaló.

Con respecto a la concurrencia de locales, es importante no entrar en desesperación, “está garantizado el abastecimiento y la circulación permanente para el aprovisionamiento de alimentos de alimentos para todas las personas en el país y en la provincia. No es necesario que salgan a hacer todas las compras juntas”.

El funcionario hizo hincapié en la importancia de no concurrir de forma masiva para evitar la escasez de algunos alimentos. Ser responsable con la compra y con el consumo para garantizar una buena alimentación. "Aconsejamos que sólo concurra a hacer las compras el titular de la tarjeta, no exponer a los menores ni a los abuelos", dijo.

González destacó que ningún comerciante puede cobrar una recarga administrativa por el uso de la tarjeta. No se pueden establecer horarios de compras para la tarjeta alimentar. En el tiempo que esté abierto el local comercial, el titular de la tarjeta podrá hacer uso de la misma. No es necesario hacer una sola compra con el total del monto, sino que cada beneficiario podrá determinar cómo distribuir el gasto del monto. Las tarjetas que no fueron retiradas no van a perder sus saldos por 90 días.