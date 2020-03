Elecciones en AFA: Tapia se encamina a la reelección acompañado por Tinelli y D’Onofrio

En el marco de una reunión en el predio Julio Humberto Grondona, de la que participaron 41 asambleístas (20 de Superliga y 21 del Asenso), se decidió el cambio en el estatuto que le permite a cualquier miembro del Comité Ejecutivo ocupar el cargo por tres mandatos.

Esto le permitiría a “Chiqui” Tapia, encaminarse a la reelección. A esta lista se sumaría como vicepresidente Roberto D’Onofrio (Pdte. River) y Marcelo Tinelli, como presidente de la Liga.

Dentro de las modificaciones estatutarias se aprobó reducir de cuatro a tres los descensos en la máxima categoría del fútbol argentino. Luego se avaló la admisión como miembros de AFA de otras asociaciones, como Futsal y Fútbol Playa, Fútbol Femenino y la de ex futbolistas, ex árbitros y ex entrenadores.

Desde la entidad del fútbol argentino se adelantó el llamado para renovación de autoridades para el 19 de mayo. De no mediar inconvenientes, Claudio Tapia, continuaría en un periodo más conduciendo los destinos del fútbol argentino.