Funcionario municipal desmiente que su esposa tenga coronavirus

Se trata de Bernardo Racedo Aragón, actual coordinador de Planificación y Control de Gestión de la Municipalidad de Salta, ex funcionario tucumano, quien se refirió a las versiones de que su esposa padecía la enfermedad, tras confirmarse el primer caso positivo en Tucumán.

El Ministerio de Salud de la provincia de Tucuán ayer confirmó el primer caso de coronavirus y rápidamente comenzaron a surgir posibles nombres. Entre las personas señalada, se mencionó a Lorenna Cuba, Subsecretaria de Representación y Coordinación Ejecutiva de la Secretaria General de la Gobernación del Gobierno de Tucumán.

Tanto Cuba como su esposo, el expresidente del Ente de Turismo de Tucumán, Bernardo Racedo Aragón, y actual coordinador de Planificación y Control de Gestión de la Municipalidad de Salta, desmintieron la versión que la señalaba como el paciente Cero en Tucumán.

"Atento a la inquietud de varias personas por mi estado de salud y el de mi familia comunico que nos encontramos muy bien y no tenemos ningún tipo de síntomas. Agradezco la preocupación en un momento tan delicado para el país", expresó Cuba a través de las redes sociales.

InformateSalta dialogó con Aragón, quien se refirió al mal momento que vivieron. “Cuando Tucumán anuncia el primer caso, había mucha incertidumbre de quién era la persona. Se trata de una persona que vive en nuestro mismo barrio, entonces hubo mucha confusión diciendo que era alguien de mi familia. Yo creo que lo relacionaron porque nosotros estuvimos en cuarentena, dijo.

Después de un par de horas, cuando se confirmó el nombre de la persona afectada por la enfermedad, “se desvió la atención. Pero fue un momento en el que todos me llamaban para consultar y hubo mucho juicio de valor en contra nuestro. Ningún miembro de mi familia manifestó ningún síntoma. Mi mujer no viajó a ningún lado. Yo viajé con mi hijo a Estados Unidos, mi esposa no viajó pero todos hicimos la cuarentena” dijo.



Sobre el caso de Tucumán

"Buenas noches. Desde el Ministerio de Salud Pública queremos informar que hemos detectado el primer caso de una paciente con coronavirus, un caso importado con antecedente de viaje", anunció pasadas las 20 horas de este jueves la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, confirmando así el primer caso oficial de COVID-19 en nuestra provincia.

Chahla detallaría luego que se trata de una mujer de 46 años, que llegó de viaje desde Europa, tras visitar varios países junto a su familia. También precisó que tanto la paciente como su familia están aislados y que no puede brindar más información porque sus casos son tratados por una institución privada.