Coronavirus: desgarrador relato de médica argentina en España

Mora Guardamagna es una médica argentina que vive en Málaga, España, y en medio de la pandemia de coronavirus realiza al igual que todos sus colegas extensas guardias para poder atender a los pacientes que llegan infectados. En un posteo que recorrió las redes sociales aseguró que "subestimó" a la enfermedad que en ese país ya causó más de 600 muertes. "Es un problema real", señaló.

"Llegué a mi guardia de 24 horas con expectativas, ansiedad e incertidumbre. Por un lado, la sensación de saber que estás ayudando a gente, que estás luchando por un problema sanitario y social enorme, y por el otro los miedos que surgen. Desde el no saber en qué orden ponerte o sacarte el traje para no contaminar a tu alrededor. Salir a atender tapada sin poder respirar prácticamente", comenzó la joven, nacida en Lomas de Zamora, en su posteo.

"Está el cansancio de las 24 horas de guardia con el problema sobreañadido del aislamiento y el no poder ni salir del hospital a tomar aire. Y una de las cosas que yo más lamento es la falta de contacto con el paciente, el no poder agarrarle la mano o darle una palmada de aliento cuando está preocupado. Para los que me conocen saben que esa es una de las razones por las que hago medicina, y oncología sobre todo. Subestimé este problema hace unas semanas, pensando que era una gripe pasajera", contó, en una suerte de baño de honestidad.

Con casi 14.000 contagios y más de 600 muertos, España es el cuarto país del mundo más castigado por la pandemia. La grave situación que atraviesa hizo que el Gobierno declarara el estado de alarma como primera medida y luego decretara una cuarentena casi total.

"Hoy que lo vivo en carne propia puedo decir que me equivoqué. Es un problema real de salud que nos afecta a todos. Sí es real que las personas con más comorbilidades y los mayores son los que están más expuestos a tener enfermedad grave, pero somos nosotros los vectores principales. No solo los sanitarios, cada persona que compone la sociedad es una pieza clave hoy en día que puede evitar un contagio menos que se traduce en muchas menos muertes", sentenció la médica.





Asimismo, relató todo lo que padece dentro del centro de salud: "Yo sí me expongo a las urgencias con mucho miedo al contagio. Con muchas ganas de llorar del agobio que me entra al ponerme ese traje una y otra vez. Que no me deja respirar, que me da calor, que me lastima la cara y deja marcas. Marcas que estoy dispuesta a tener si eso sirve para lograr erradicar esto de una vez por todas".

"Espero que todos seamos conscientes de la importancia de quedarnos en casa y cuidar de nuestros mayores y los más vulnerables. Porque esos aplausos a los sanitarios, creo que no son solo para ellos. Son para todos los que toman conciencia social al respecto, porque todos aportamos nuestro granito de arena para salir adelante", concluyó Guardamagna.