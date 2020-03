“Quedate en casa”, el mensaje de Sáenz y Bettina Romero

Tal como indicara el presidente Alberto Fernández durante el anuncio donde decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, “los que trabajan en los gobiernos nacionales, provinciales y municipales en los niveles de conducción política” deben continuar sus labores.

En ese marco, el gobernador Gustavo Sáenz, recorrió en helicóptero toda la ciudad y se comprometió a continuar por cada rincón de la provincia para verificar que se cumplan con las normas que se impusieron a nivel nacional, y provincial.

Sáenz destacó que la gente está entendiendo que la única vacuna que hay para la enfermedad es quedarse en la casa. “Estoy seguro que lo vamos a lograr, quédate en tu casa, hacelo por vos, por tu viejo, por tus hijos, hacelo por los salteños, en este recorrido nos damos cuenta que los salteños están tomando con mucha responsabilidad este grave problema”.

En la oportunidad, indicó que cualquier actitud que no corresponda, debe denunciarse. “Vamos a caerle con todo el peso de la ley como debe ser, el que no te cuida a vos, no nos cuida a nosotros, no se cuida él, tiene que aprender de una vez por todas que tenemos que estar todos juntos”

Asimismo destacó la labor de las fuerzas de seguridad y del personal del sistema de salud. “Hay mucha gente poniendo un esfuerzo muy grande para poder lograr terminar con esto que lamentablemente nos está tocando vivir, les pido a Dios y al Señor y la Virgen del Milagro que nos acompañe”

Por último, sostuvo que el aislamiento es la mejor y la más oportuna medida. “La hemos tomado a tiempo, háganlo se los pido desde el corazón, muchas gracias queridos salteños, quédense en sus casas”, finalizó.

En tanto, la intendente de la ciudad, Bettina Romero, continúo con sus actividades desde su hogar, y pidió a la población hacer lo mismo. “Mañana de reuniones y estrevistas”, escribió, junto a los hashtag #HomeOffice y #QuedateEnCasa.

Asimismo contó que indicó a sus funcionarios acciones rápidas para proteger a la población más vulnerable.