Acusa a su ex pareja por robo y el secuestro de la hija de ambos

En medio de las lágrimas, Alejandro, de 24 años, en diálogo con InformateSalta, acusó a su ex pareja de arrebatarle por la fuerza a su pequeña bebé de 3 meses tras propinarle una fuerte golpiza a fines de febrero en la zona del monumento a Güemes y luego en la jornada de ayer organizar una “emboscada” para robarle alrededor de $14 mil frente a la Terminal de ómnibus.

Con respecto al primer hecho, Alejandro comentó que lo apuntaron con un arma de fuego en la cabeza, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, y luego se llevaron a la bebé, que según dijo, se encuentra en muy mal estado. “Está muy mal, toda moreteada, cortada, a mi lo único que me importa es mi hija”, subrayó.

En la oportunidad, comentó que en un principio no realizó la correspondiente denuncia por miedo, y luego cuando intentó radicar la misma en la comisaría 9na, no se la aceptaron. “No pude hacer ninguna denuncia porque estaba con miedo, han roto varios vidrios donde yo estaba parando, me han roto la puerta me han patoteado”, comentó.

Alejandro indicó que desde un primer momento se hizo cargo de la bebé, le dio su apellido y tiene la tenencia de la menor. “La chica lleva mi apellido, y lo peor, es que me dijeron que se la quieren llevar a Chubut”, dijo.

Sobre su ex pareja, de 34 años, la calificó como violenta. “Desde un primer momento noté que tenía conductas violentas, le pegaba a la panza, la bebé nació con golpes en la cabeza, a mí me tiraba ladrillazos, me pegaba con un palo en la cabeza, con el cable de tv pelado lo mojaba y me lo metía en la espalda”, sostuvo.

Por último, reiteró que no descansará hasta logar tener de nuevo a su hija con él. “A mi me corresponde porque lleva mi apellido y yo me hice cargo, la chiquita tuvo leche, pañales, juguetitos, ropita, todo conmigo, yo la críe, y está corriendo peligro”, disparó.