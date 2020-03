Brasilero quedó atrapado en Salta por la cuarentena y no tiene donde hospedarse

Se trata de Lucas Pereyra de 34 años quien llegó a nuestro País en enero. No pudo pasar a Chile y llegó a Salta para abordar un micro y regresar a su País, ese día la terminal cerró sus puertas. Duerme debajo de un árbol frente a la Terminal. No tiene hoteles abiertos para hospedarse.

Lucas Pereyra de 34 años es un joven brasilero que enero empezó un recorrido por distintos países sin saber lo que estaba por venirse. En dialogo con FM Profesional esta mañana contó: "Salí 7 de enero, llegué a Paraguay, el 24 de enero llegué a Argentina, no me dejaron pasar a Chile, pase por Jujuy, y cuando llegue a Salta para tomar bus no fue posible, cerrada la terminal y no pude comprar el boleto".

Desde entonces, el joven duerme bajo un árbol frente a la Terminal y a pesar de haber ya explicado a la policía su situación es constantemente perseguido. Llamó al consulado nadie lo atiende. La policía lo corre, lo llevaron incluso a la comisaría Novena.

"Estoy atrapado. No sé que hacer. Es muy preocupante, no sé hasta cuando es esta situación, si yo supiese yo soportaba y esto se va extender.Todos los días viene la policía. Me voy a un sitio y a otro. No tengo donde ir, los hostels están cerrados, no puedo salir de aquí, estoy preso acá" dijo preocupado.

Un amigo especial

Lucas en medio de esta desesperante situación hizo un amigo, es una perrita callejero que lo acompaña en las noches "Me preocupa la noche, no conozco la ciudad y la encontré a esa perra y se quedo conmigo, le doy alimento y ella cuida de mí. Es una amiga".