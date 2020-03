"Estúpida e irrespetuosa": posó con un bikini hecho con barbijos

La modelo y gimnasta rusa Yulia Ushakova acostumbra a deleitar a su más de medio millón seguidores de Instagram con fotos en las que casi no usa ropa.

Sin embargo, su última ocurrencia ha caído fatal en las redes.

"Ordené en AlíExpress una nueva tendencia para la temporada de natación 2020”, escribió la joven de 29 años junto a la foto donde se la ve posando con un bikini casero hecho con b arbijos o mascarillas médicas.

"Las válvulas incorporadas hacen que sea más fácil respirar, ¡pero el conjunto debe cambiarse cada dos horas! No sé si este desafío ya está en Instagram, ¡pero me gusta la idea! ¿Qué piensas?", agregó.

El brote del Covid-19 ha llevado al mundo a una emergencia mundial.

El número de casos aumenta rápidamente día a día y, según el New York Times, los proveedores médicos de todos los países se enfrentan a una escasez de suministros, principalmente de máscaras.

Aunque la publicación recibió más de 9,600 me gusta, el comportamiento de la modelo ha sido calificado de “insensible e inapropiado”, y fue duramente criticado.

“Yo ordenaría algunos cerebros para ti", se lee entre los comentarios.

“Hay una escasez global de máscaras. Esta es la peor broma que he visto durante estos días horribles", escribió furioso un usuario.

“Totalmente estúpido e irrespetuoso con todos los médicos y todos los que sufren. Dejar de seguir de inmediato. Suficiente", afirmó otro.

"En el momento en que esas máscaras pueden salvar una vida, este no es el mejor tipo de broma que puedes hacer", reflexionó alguien más.

Lejos de pedir disculpas o dar alguna explicación, la modelo continuó compartiendo fotos como es habitual.

En una de las últimas, se la ve posando en un centro comercial de Rusia y luciendo una máscara celeste en combinación con su atuendo.

“No soy una de esas personas que esperan la primavera. No me gusta para nada, como todas las personas alérgicas. Tengo fiebre del heno crónica desde la infancia, es una alergia al polen de los árboles y las plantas. Empiezo a estornudar ya a fines de marzo. Las gafas y una máscara son mi conjunto habitual de "accesorios" en la primavera, pero solo este año no causo la mirada sorprendida de los transeúntes”, escribió.

Yulia no es la única figura pública objeto de ataques en las redes por no tomarse la situación lo suficientemente en serio.

A principios de este mes, Vanessa Hudgens provocó una ola generalizada de rechazo cuando dijo en un video (debajo): "Es un virus, okey, lo entiendo, lo respeto. Pero al mismo tiempo, pienso, incluso aunque todo el mundo se contagie la gente va a morir, lo cual es terrible, pero inevitable". La actriz y cantante luego se disculpó por su comentario.

Por otro lado, Chiara Ferragni puso en su lugar a Kendall Jenner por compartir información errónea sobre el coronavirus después de que la modelo y empresaria publicara una infografía afirmando que los síntomas del virus son "leves".

"Es muy importante difundir los mensajes correctos de inmediato y crear conciencia. Las personas que tienen una voz tan grande como Kendall Jenner, por favor, no subestimen el problema", publicó la influencer italiana./Yahoo