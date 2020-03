Sáenz recorrió el Centro de Convenciones: “Estamos trabajando para prevenir”

Para ampliar la capacidad de internación y atención, en medio de la pandemia del coronavirus, el gobernador Gustavo Sáenz recorrió el Centro de Convenciones, lugar que se convertirá en un centro de referencia para la atención de pacientes. “Estoy contento con el trabajo que se viene realizando a contrareloj, si Dios quiere el domingo va a estar todo funcionando”.

Destacó que se trata de una de las obras que sumarán a las que se pusieron en marcha en el interior. “No queremos asustar a nadie, sino darles la tranquilidad de que estamos trabajando para prevenir. Esperemos que no lleguemos a necesitar todas estas camas, pero debemos hacerlo”.

Contó que sigue recorriendo la provincia y manifestó sentirse “orgulloso de las familias salteñas que están cumpliendo con el aislamiento, algunos todavía no lo entienden, pero vamos de a poco trabajando para que entiendan que la única forma de terminar con esto es el aislamiento. Los que tienen la posibilidad se deben quedar en sus casas, hay muchos que arriesgan su vida, su salud para cuidar”.







En Salta hay un solo caso positivo

“Seguimos manteniendo un solo caso en la provincia y esto tiene que ver con las medidas, esperamos que sea un mal sueño y que termine rápidamente”. Agradeció a los salteños que trabajan y exponen sus vidas para cuidar a todos y también a los que están en su casa porque también ayudan. “Esta es la única forma el aislamiento y la solidaridad”.

“Me tocó la posibilidad de quedarme en la casa chica con mis hijos o hacerme cargo de la casa grande, no es fácil gobernar y menos en una situación tan compleja que nos ha tocado vivir, pero la historia juzgará y que lo haga por haber hecho de más y no por no haber hecho lo suficiente. Le pido todos los días a Dios, al Señor y la Virgen del Milagro que cada decisión que tome, porque es una responsabilidad grande decidir por todo el pueblo, que me guíe al camino correcto”, finalizó.