“El inicio de clases puede esperar”, afirmó Alberto Fernández

El Presidente sostuvo que "no tiene mucho sentido subir a un chico o un adolescente a a un colectivo para que termine infectado a esa edad".

El presidente Alberto Fernández, en una entrevista con la TV Pública, evitó confirmar hasta cuándo extenderá la cuarentena obligatoria para controlar la propagación del coronavirus pero sí aseguró que “el inicio de clases puede esperar”.

"Si algo que no me urge es el inicio de clases. Después vemos como compensamos esos días. No tiene mucho sentido subir a un chico o un adolescente a a un colectivo para que termine infectado a esa edad. Eso puede esperar”.

En tanto, agregó que “nadie sufrió por recibirse un año antes o un año después. Tampoco van a sufrir por terminar un mes antes o un mes después el colegio”.

Consultado sobre la posibilidad de extender la cuarentena en los próximos días, el Presidente aseguró: “Vamos a ver cómo evoluciona la situación en estos días. Tenemos que ser cuidadosos". En esa línea, dijo que “la cuarentena es un problema porque paraliza la economía, pero necesitamos, antes que nada, preservar la salud de la gente".

Por último, volvió a pedir a la ciudadanía que cumpla con la cuarentena obligatoria. “Estamos haciendo lo que debíamos hacer”, explicó en referencia a las medidas tomadas, al tiempo que aclaró que lo importante es cumplir las normas.