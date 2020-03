Los bancos no cobrarán cargos ni comisiones por usar cajeros automáticos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió hoy que los bancos no podrán cobrar cargos ni comisiones por ninguna operación realizada en cajeros automáticos hasta el próximo 30 de junio.

La medida implica que las entidades financieras no les cobrarán a sus clientes por depósitos, extracciones, consulta de saldos o cualquier otra operación, sin importar el tipo de cuenta de que se trate, la cantidad de operaciones hechas en el mes ni distinguir entre clientes o no clientes.

A través de su Comunicación A 6945, el BCRA determinó: "Hasta el 30.6.2020 inclusive, las entidades financieras no podrán cobrar cargos ni comisiones por las operaciones (depósitos, extracciones, consultas, etc.) efectuadas mediante todos los cajeros automáticos habilitados y operados en el país por ellas, sin límites de importe (salvo los que expresamente se convengan por razones de seguridad y/o resulten de restricciones operativas del equipo) ni de cantidad de extracciones, ni distinción alguna entre clientes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta a la vista sobre la cual se efectúe la correspondiente operación".

La extracción de dinero en cajeros automáticos es siempre gratuita, en cualquier cajero y en cualquier red, para quienes cobran sueldos, jubilaciones o beneficios sociales, hasta el límite de esos haberes. Pero los bancos pueden aplicar comisiones a quienes extraen por encima de esos montos.

Por lo tanto, hasta el 30 de junio el público podrá usar los cajeros, más allá del tipo de cuenta que tengan, del banco y de la red a la que pertenezca el cajero y de la cantidad de operaciones que hayan hecho en el mes. Muchos bancos dan a sus clientes una cantidad limitada de operaciones gratuitas por mes y comienzan a aplicar cargos sobre el excedente. Todas esas decisiones comerciales de los bancos quedarán sin efecto hasta el 30 de junio.

"La medida tiene como objetivo que las personas circulen lo mínimo indispensable para contribuir al aislamiento social dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para contener la pandemia de Coronavirus COVID-19", explicó el Banco Central.