Coronavirus en la Argentina: llegan a 690 los infectados y suben a 17 los muertos

Según el reporte de la cartera de Ginés González García, las provincias con nuevos casos son:

43 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

36 en Provincia de Buenos Aires

3 en Chaco

5 en Córdoba

6 en Tucumán

9 Santa Fe

3 en Entre Ríos

4 en Neuquén

1 en Mendoza

3 en Río Negro

2 en Corrientes

1 en Santiago del Estero

1 en Misiones



"De los casos confirmados, el 56% son importados, el 24,2% son contactos estrechos de casos confirmados, y el resto se encuentra en investigación epidemiológica", dice el parte y agrega: "Se registraron cinco fallecidos, dos hombres de 81 y 73 años, una mujer de 72, todos con antecedente de comorbilidades, un varón de 59 años en estudio para determinar presencia de comorbilidades con antecedentes de viaje a Italia y un varón de 70 años con antecedente de viaje a Estados Unidos", dice el reporte que publicó La Nación.

El primer muerto en Neuquén

Un médico traumatólogo de 59 años que se encontraba internado desde el pasado 14 de marzo en un sanatorio privado de Neuquén murió por coronavirus, informó esta mañana el Ministerio de Salud provincial.

El hombre había llegado de un viaje por Europa y tras presentar síntomas compatibles con Covid-19 fue internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria, indicó la cartera sanitaria provincial. La víctima se realizó los análisis para determinar la enfermedad y el primer resultado fue negativo para coroanvirus, aunque la segunda muestra analizada en el Instituto Malbrán dio positivo.







La muerte del traumatólogo fue confirmada esta mañana por su hermana en un posteo en redes sociales "Q.E.P.D hermanito, #NoTengoConsuelo", junto a una fotografía del grupo familiar.

En tanto, cerca de las 19 se conoció la primera víctima falta de Mendoza. se trata de un hombre de 81 años y que había sido el noveno caso positivo en esa provincia.

El quinto muerto porteño

Un hombre que había sido repatriado el martes desde Miami y hacía su aislamiento obligatorio en un hotel de Recoleta se descompensó en la tarde de ayer, fue llevado al hospital Fernández y murió anoche. 24 horas después se confirmó que tenía coronavirus Covid-19.

La víctima, de 70 años, llegó el martes 24 en el vuelo 1305 desde Miami junto a su esposa. Diecisiete pasajeros de ese vuelo fueron llevados al Hotel Deco Recoleta, en la calle Suipacha 1359, para el aislamiento obligatorio que cumplió hasta que comenzó con síntomas similares a los de la nueva cepa del coronavirus, que ya dejó 14 muertos en el país y un total de 589 infectados confirmados hasta ayer a las 19.

Según informaron fuentes de salud porteña, en la primera revisación médica se detectó que no presentaba síntomas de coronavirus, que estaba en buen estado de salud y que tenía antecedentes de gota, una forma común y dolorosa de artritis que afecta las articulaciones y tejidos por un nivel elevado de ácido úrico en sangre, pero no complica un posible cuadro de Covid-19. El miércoles volvió a ser revisado y no tenía temperatura.

Esta noche el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, confirmó en LN+ que el test dio positivo y se trata del 15 muerto en el país.