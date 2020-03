Educación: "No hay resolución de suspensión de vacaciones de invierno"

El ministro de Educación, Matías Cánepa contó que hasta el momento no se ha modificado el calendario académico, como así no se definió cómo será el proceso de evaluación de estudios. Buscan acompañar a docentes y alumnos con herramientas online y cuadernillos.

Pasadas las 13 horas de este martes, el ministro de Educación de Salta, Matías Cánepa, brindó una conferencia vía streaming participando del reporte diario que hace el Gobierno de la Provincia sobre cómo se está trabajando desde su área en medio de la pandemia del Coronavirus.

En primer lugar, Cánepa comentó que esta mañana mantuvo una reunión por videoconferencia con los demás ministros del país que integran el Consejo Federal de Educación, con los cuales debatieron respecto a temas importantes vinculados a la continuidad del ciclo lectivo durante la cuarentena.

Lo primero que rescató es que desde el Consejo no se busca “agobiar a las familias, sino brindarles mecanismo online como cuadernillos a estudiantes sin conectividad”, para facilitar “herramientas que permitan el aprendizaje en esta situación excepcional, que todos tengan una guía pedagógica y con la plataforma creada por el Gobierno de Salta, donde se incorpora la plataforma nacional”. También destacó que hay un trabajo “de capacitación a los docentes, para que puedan conocer todas las herramientas disponibles para trabajar de manera virtual con sus alumnos, vía redes sociales, por Facebook o por WhatsApp”, inclusive.

Calificaciones

Un tema central que enfatizó Cánepa es sobre la calificación de los estudiantes y los conocimientos que están adquiriendo en sus casas. “De ningún modo es posible una calificación de lo que se pueda ir trabajando, las acreditaciones o calificaciones de los conocimientos se va a resolver cuando vuelvan las clases presenciales a su momento, ahora la idea es acompañar y ayudar”.

“No están dadas las posibilidades de acreditar conocimiento”

En ese sentido, se refirió a la recuperación de los contenidos que no puedan dictarse o enseñarse de forma pertinente por la cuarentena. “Eso se va a definir más adelante, lo vamos a definir desde el Consejo Federal, no hay ninguna definición tomada, hay que esperar y ver cómo se desarrolla lo que vivimos, cuanto tiempo estarán cerradas las escuelas”, aseveró.

Hay vacaciones, por ahora

“Hoy no hay ninguna resolución de vacaciones de invierno”, fue la respuesta concreta del ministro al rumor que se esparció en la última semana. Tampoco está prevista “una modificación del cronograma del calendario escolar, esas decisiones no las tomará una jurisdicción, la tomará el Consejo junto al Gobierno Nacional”, explicó.

Dicho esto, repitió que lo primordial por el momento es el acompañamiento a los educadores y a sus educandos en sus hogares, con las herramientas online, contenidos que se van a compartir por los medios nacionales, los cuadernillos próximos a entregar a alumnos que no tengan conectividad, etc.

“Se va a evaluar en su momento cómo se irán recuperando los contenidos y cómo será su acreditación a futuro”

Dos temas que Cánepa comentó brevemente fue, en primer lugar, el proceso de Titularizaciones Docentes que se vio interrumpido por el aislamiento, del cual mencionó que se está trabajando desde el Ministerio para ver cómo se puede facilitar el trámite vía online en caso de ser factible. El otro tema fue de los comedores escolares, manifestando que las unidades educativas “deben garantizar la asistencia”, finalizó.