Son 6 hermanos, perdieron a su mamá, viven en una precaria vivienda y necesitan ayuda

Seis hermanitos, dos niñas y cuatro niños, de 1, 4, 6, 10, 12 y 14 de la localidad de La Viña se quedaron sin su mamá luego que se quitara la vida. Su papá es trabajador rural y necesitan de la ayuda de todos.

En diálogo con InformateSalta, su tía, Gladys Flores contó que los 6 están viviendo con ella, en la capital salteña, mientras dure la cuarentena obligatoria. Su padre tuvo que seguir con su trabajo y no tenían con quien más quedarse.

La mujer indicó que recibió ayuda con mercadería y ropa, pero lo que más está necesitando la familia son materiales de construcción y todos los elementos indispensables para cualquiera vivienda.

“A ellos le habían dado un terreno, tienen una piecita y un baño nada más. Con el deceso de su mamá quedaron sin nada, no tienen cocina, no tienen nada. La Municipalidad me acercó una cucheta, unas camas y con el asunto de la cuarentena yo me traje los chicos, cuando pase se van para ir para allá. Necesitan lograr hacer una pieza más para que ellos estén bien”, dijo.

Quienes puedan aportar su granito de arena a la causa pueden acercarse a la calle Vuelta de Obligado 448, Villa Los Sauces o comunicarse al 387 434-9641 (solo llamadas, no tiene WhatsApp).