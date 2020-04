Heladerías en crisis, temen por posibles cierres de locales ante la falta de actividad

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), comunicó que los productores artesanales atraviesan una dramática emergencia económica. Más del 90% del sector, a nivel nacional, se encuentra sin actividad.

“Intentamos obtener información oficial acerca de las actividades permitidas o no, y de las dudas que la normativa (determinada a partir del DNU que entró en vigencia el 20 de marzo pasado) presenta. Estuvimos en permanente contacto con las autoridades vigentes, quienes no han dado respuestas concretas. Hoy la cuarentena se extiende por quince días más y las heladerías no sabemos con qué recursos vamos a afrontar nuestras responsabilidades”, expresaron.

Desde la Asociación expresaron que necesitan mantener las empresas en marcha, “no queremos que haya cierre de heladerías. Por supuesto queremos sostener las fuentes de trabajo, evitando despidos y suspensiones; comprometidos como siempre con el heladero artesanal, sabiendo que la actualidad que nos atraviesa es muy difícil y que la salud pública es lo principal. Somos responsables y estamos realizando los esfuerzos que la gravedad de la situación exige”.

Al mantener las puertas cerradas, las ventas son nulas, salvo aquellas sucursales que puede llegar a generar algo de ingresos a partir del servicio de delivery. “No facturamos, por lo que nada es suficiente para afrontar en lo inmediato el pago de salarios, alquileres, impuestos y servicios de un sector que en el mes próximo iniciará su temporada baja, lo que agrava cualquier pronóstico. Asimismo, y a diferencia de otras actividades, sufrimos un impacto agregado que fue el de perder la mercadería fresca, elaborada para la venta del día”, comunicaron.

En las heladerías, a la dramática retracción de las ventas por los efectos de la cuarentena y la normativa consecuente, se le suma el efecto producido por la drástica caída del turismo, dado que la gran mayoría de las heladerías de todo el país dependen también del consumo turístico, uno de los primeros rubros que sintió la parálisis.



El pedido

“Sin perjuicio de reconocer el esfuerzo de las autoridades en general, y apoyando las medidas de salud pública que se han tomado, consideramos que es urgente tomar decisiones y acciones que la gravedad de la situación está requiriendo. Las PyMES aún no hemos sido beneficiadas con ninguna medida. En consecuencia, planteamos la necesidad urgente de recibir ayuda concreta que se materialice a través de diferentes vías a saber

-Que los bancos o entidades financieras otorguen créditos a tasa cero para el pago de sueldos y otras necesidades del sector, con tramitación ágil para acceder a los mismos.

-Que reduzcan al mínimo sus tasas de interés por los próximos tres meses para cualquier otro crédito o endeudamiento bancario.

-Que los Organismos Oficiales de Contralor (AFIP, AGIP y Rentas Provinciales), posterguen vencimientos de impuestos, otorguen planes de facilidades de pago a tasa cero con periodos de gracia para el pago de la primer cuota, eximición de tasas y servicios Municipales y Provinciales y postergación de vencimientos de los servicios esenciales que afectan directamente a nuestra actividad como: Luz, Gas, Agua, AByL, hasta el mes de Septiembre/Octubre 2020, cuando se reinicia nuestra temporada.

-Que la ayuda a las PyMES sea “por igual”, sin tener en cuenta, por ejemplo, la cantidad de trabajadores.

Si esto no sucede, estamos convencidos que la gravedad de la situación generará el colapso y la interrupción de la cadena de pagos, con las consecuencias que todos conocemos. Expresamente solicitamos la mayor ayuda económica posible, para evitar empeorar aún más la profunda crisis que está sufriendo la población en su conjunto.

Desde el inicio de esta coyuntura dramática, estamos trabajando incansablemente para que nuestros socios tengan la mejor respuesta, dentro de las posibilidades que la situación permite”.