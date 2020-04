Meditación guiada: para hacer en casa durante la Cuarentena

Medita. La meditación trasforma tu mente, cada pensamiento está dándole forma a tu futuro. La ciencia confirma que la meditación transforma, y somos millones de personas que hemos decidido cambiar la vida para siempre, meditando diario. Vivimos los cambios que este proceso trae con constancia y voluntad. Tu mente no tiene límites, esta lista para expansión.



La meditación te hace consciente del presente, saliendo así de la angustia del pasado, y quitándote la ansiedad del futuro. Si vuelves la meditación parte de tu vida, no querrás volver atrás.



La Paz interior no tiene precio, no se negocia, y menos cuando la incertidumbre nos avasalla. Debemos dejar de pensar en el tiempo, si queremos mantenernos sanos emocional y físicamente. Volver a ser un niño, los niños son atemporales. Para ellos el momento es ahora. Y no existe más que este momento.



Cuando meditamos, estamos sacando de nuestra mente todo lo que nos perturba, nos quita La Paz, y sobre todo lo que ocupa un espacio que debe ser vaciado para llenarlo con información positiva, que nos lleve a pensar en cómo reinventar nuestra vida a partir de hoy. Soñarla. Porque no sabemos en qué se convertirá el mundo, y todo lo que sea creado en nuestra mente, será nuestra realidad.



Así de poderosa es la mente.



En el mundo no existe nada grande que se haya logrado sin esfuerzo y sobretodo sin pasión. Es ahora cuando debemos concentrar todas esas fuerzas para nuestro crecimiento, principalmente el crecimiento interior. Lo que crece desde lo más profundo, no puede ser destruido.



Otro punto muy importante en la meditación, es la respiración.



Para mantener la calma, es importante respirar correctamente. Respirar es mucho más que llevar oxígeno a los pulmones, y eliminar dióxido de carbono. La inhalación oxigena cada célula de tu cuerpo, y la exhalación ayuda el drenaje linfático y desintoxica el organismo. La respiración es nuestra primera fuente de energía. Aumenta nuestra vitalidad física, psíquica y espiritual, restableciendo el equilibrio emocional.



El estrés por ejemplo produce una gran activación y desgaste del organismo. Una respiración adecuada ayuda a disminuir dicha activación, recobrar el equilibrio y manejar las emociones.



Si meditas unos pocos minutos diarios, practicas la respiración consciente, verás muchos cambios positivos en tu vida. Tu estado anímico y tu humor mejoran ampliamente.



Hay que pasar este momento, pensando en hoy, ni para atrás ni para adelante.

Por Lola Decotto para InformateSalta - Ver en Instagram