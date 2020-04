Al igual que los médicos, el intendente de Orán reclama la llegada de insumos al hospital

Pablo González ratificó el pedido del personal que atiende en el hospital San Vicente de Paul y aseguró que desde la Provincia no le están enviado elementos de protección suficiente. Una fábrica textil municipal fabrica su propia indumentaria.

La semana pasada, médicos del Hospital San Vicente de Paul de la localidad norteña de Orán, elevaron un pedido a su gerente exigiendo la entrega de los elementos de protección necesarios para la lucha contra el Coronavirus. Su intendente, Pablo González, se plegó al pedido y envió el reclamo a la Provincia.

“El hospital desde hace ya un tiempo no está recibiendo los insumos suficientes y lo que hemos hecho es poner a trabajar nuestra fábrica textil municipal para poder dotar al equipo de salud de la indumentaria necesaria para atender”, dijo a Canal 11.

En este sentido, contó que pese a la solicitud al Ministerio de Salud, los insumos aún no llegaron al municipio. Del mismo modo, no recibió una respuesta al pedido de camas para montar un hospital de campaña en la escuela Osvaldo Pos.

“Nosotros hemos solicitado a la ciudad de Salta, a través del gerente del hospital los insumos, no han llegado a Orán y hemos solicitado también 150 camas para el armado de internación N° 2 COVID pero todavía no ha llegado y la ministra no ha respondido”, expresó.

Finalmente, destacó el voluntariado de muchos oranenses y empresarios que están colaborando para que los recursos puedan llegar tanto al nosocomio como a las personas que así lo necesiten.