FOTOS: Así son las primeras Ford Ranger militarizadas para el Ejército Argentino

El Ejército Argentino eligió a la Ranger Militarizada desarrollada por Ford Igarreta para reemplazar al veterano Mercedes-Benz Clase G, el histórico vehículo liviano que se desempeñó en las Fuerzas Armadas durante los últimos 40 años. En la contienda para buscar un reemplazante, la Ranger de Igarreta se impuso sobre la Hilux Militarizada, desarrollada por Toyota Argentina.

Tal como se informó ayer en Autoblog, el Ejército Argentino tomó esta decisión hace tres meses, pero la noticia recién se confirmó esta semana, cuando Ford Igarreta entregó las primeras diez Ranger Militarizada al Batallón de Arsenales de Boulogne. Según se informó desde el Gobierno, estos vehículos se utilizarán para tareas de traslados de profesionales de la salud e insumos médicos en zonas de difícil acceso, para combatir la pandemia del Coronavirus.

Autoblog entrevistó al ingeniero Javier Ventura, gerente de Ingeniería de Igarreta, para conocer más detalles de la Ranger Militarizada que eligió el Ejército Argentino.

-¿Cuánto hace que llamó a licitación el Ejército Argentino para renovar su flota de vehículos ligeros, cuáles fueron las condiciones exigidas y cuánto tiempo se tardó en los procesos de evaluación y aprobación?

-Los primeros contactos los tuvimos hace más de un año, cuando se nos consultó sobre la posibilidad de la fabricación de un vehículo “Técnico”, basado en una pick-up de serie, pero adaptada a las necesidades del Ejército. Luego de las primeras reuniones, donde se nos informó sobre los requisitos y capacidades mínimas, así como también sobre los posibles usos del vehículo, se empezó a trabajar en un prototipo que fue entregado para su evaluación a mediados del año 2019. El proceso de evaluación llevó poco más de un mes, donde el Ejército trasladó la unidad a distintas locaciones, para hacer las pruebas correspondientes. El proceso de compra se llevó a cabo en diciembre de 2019.

-La licitación se llamó para reemplazar a los antiguos Mercedes-Benz Clase G. ¿Qué características de estos vehículos alemanes se tuvieron en cuenta para desarrollar las Ranger preparadas por Igarreta?

-Son vehículos diferentes. El Mercedes-Benz Clase G fue concebido para uso militar. Es naftero y con doble tracción permanente. Nuestro desarrollo parte de un vehículo comercial, que se adapta para llevar a cabo determinadas tareas o misiones, de aquí su denominación de “Vehículo Técnico”. El Ejército ponderó también la facilidad del mantenimiento, ya que resulta muy complejo mantener operativos a los vehículos importados. En cambio, al ser un derivado de una pick-up fabricada y comercializada en la Argentina, se simplifica enormemente la logística del mantenimiento, sobre todo contando con el apoyo de la red de concesionarios Ford en todo el país.

-Durante el proceso de evaluación, la Ranger Igarreta compitió contra la Hilux presentada por Toyota Argentina. ¿Cuáles fueron las características que hicieron prevalecer al producto presentado por Igarreta?

-Es una pregunta para ser respondida por el usuario. Por nuestra parte, tratamos de satisfacer las necesidades que nos manifestó el Ejército, lo cual sumado al excelente desempeño de la Ford Ranger, nos permitió presentar un producto apto para cumplir con los requerimientos y desempeños solicitados.

-¿Dónde se realizaron los ensayos para la selección y qué tipo de pruebas tuvieron que superar?

-Se hicieron pruebas en varias guarniciones militares. Algunas consistieron en evaluar el comportamiento del vehículo en distintos terrenos, capacidades off-road y de vadeo, además de la funcionalidad de los elementos desarrollados específicamente.

-Con respecto a la Ranger convencional, y respetando siempre la confidencialidad solicitada por el Ejército, ¿qué características especiales tienen las pick ups desarrolladas por Igarreta?

-Hay desarrollos en la suspensión, caja trasera multipropósito, protecciones externas, sistema eléctrico, además de otros elementos como soporte de armas y equipo de radio, luces de marcha nocturnas, etcétera.

-¿Cuántas unidades ya se entregaron al Ejército y cuántas más están en proceso de producción?

-El Ejército realizó una compra de 10 unidades, las cuales ya se han entregado. Creemos que esta cantidad les permitirá evaluar la funcionalidad y capacidad de este tipo de vehículos en la operación, para en un futuro avanzar con otras compras.

-¿Igarreta tiene planeado desarrollar kits o piezas derivadas de estos modelos del Ejército, para ofrecer al mercado de usuarios particulares de Ranger?

-Las modificaciones realizadas son específicas para el uso militar. No tienen aplicación directa en el mercado particular. Sólo podrían adaptarse para algunos clientes especiales, como minería o petróleo. Estamos trabajando junto a Ford Argentina para el desarrollo de kits adecuados para el mercado particular, siguiendo los estándares usados por Ford en el resto del mundo.

-¿Cuál es la trayectoria de Igarreta y qué otros modelos desarrolló la empresa para las Fuerzas de Seguridad?

-Igarreta SACI trabaja en el mercado automotor desde 1945 y es concesionario oficial Ford desde 1979. Nos dedicamos, entre otras cosas, a la provisión de vehículos para servicio público, “llave en mano”. Realizamos desarrollos específicos, como pueden ser vehículos patrulleros para fuerzas de seguridad, ambulancias, camiones abastecedores de combustible aeronáutico, perforadores de suelo, vehículos para uso invernal como barrenieves y conversiones de camiones a tracción 4×4. Contamos para esto con nuestra propia oficina de Ingeniería, que con el apoyo de Ford Argentina, nos permite llevar adelante diferentes proyectos, adaptando vehículos de serie a las necesidades de cada cliente en particular.