Como aprender a tocar la guitarra de manera autodidacta

Internet ofrece buenas alternativas parar lograrlo, no es necesario que seas un prodigio de la guitarra para aprender.

Desde un punto de vista práctico, aprender por ti mismo será mucho más barato que en clases particulares o tomando cursos que duran algunos meses y te llevan por caminos un poco más estructurados que cuando tu decides la manera y ritmo de aprender.

Si te ha pasado como a mi, entenderás que a veces los profesores te guían con canciones que le gustan a ellos o entienden que son buenas para principiantes, pero tu puedes hacer la diferencia eligiendo canciones que te gusten más y puedas aprender con esa motivación extra de cuando hacemos lo que nos gusta.

El día que tomé mi última lección de ese tipo, lo recuerdo diciendo que era una lástima que hubiera decidido dejar la guitarra. No estaba dejando la guitarra, ni mucho menos. Simplemente había decidido encontrar mi propio camino y dejar a este instructor a mi paso.

Mi camino tal vez no era el ideal o académico, pero iba guiado por mi intuición y al hacerlo por hobbie las largas horas de práctica se hacen más amenas y divertidas, por eso me gustaría darte algunos consejos para tener en cuenta.







Aprenda a afinar su guitarra

Uno de los primeros pasos es aprender a afinar, obviamente no puedes pasar horas practicando y practicando cuando tu guitarra no suena bien, es un punto clave a la hora de empezar para que puedas ir entrenando el oído también con las diferencias de cada nota. Las cuerdas abiertas de una guitarra afinada a un tono de concierto estándar, comenzando con la sexta cuerda (la más gorda), son las notas E-A-D-G-B-E. Sugiero que consiga un sintonizador digital barato y que aprenda a usarlo. Te mostrará cómo afinar perfectamente esas cuerdas, y sabrás que tu guitarra está a tono cada vez que practiques.

Es recomendable aprender a afinar de oído Usando el afinador digital (o un piano, un tubo de afinación, un diapasón, un diapasón o cualquier otra cosa que tenga) puede afinar su cuerda de baja emisividad para afinar el tono del concierto. Después, usando la baja emisora, que ahora sabes que está afinada, se puede seguir con a afinar el resto de tu guitarra.

Esto es más sencillo de lo que parece. Consta de lo siguiente: Cada cuerda de guitarra abierta es exactamente la misma nota que la quinta nota de traste de la cuerda anterior. Por lo tanto, la 5ª cuerda abierta (A) es la misma nota que el 5º traste de la 6ª cuerda (también A). Si no lo es, ajuste la afinación de la quinta cuerda hasta que la nota de cuerda abierta suene igual que la nota de 5º traste de la 6ª cuerda.

Para practicar debemos repetir esto con cada cuerda hasta que toda su guitarra esté afinada. La única excepción a esta regla es la 2ª cuerda (B), que se afinará al 4º traste de la 3ª cuerda (B de nuevo). Aprender a afinar tu guitarra de esta manera te ayuda de manera bastante sencilla, a lograr un mejor oído para la música en general. Personalmente, también creo que mi guitarra suena mejor cuando la afino de oído, pero pueden ser manías propias...

Con el extra de confianza que da saber que la guitarra está afinada, tendremos el instrumento a punto, para comenzar a seguir a otros músicos y tratar de lograr canciones a oído.





Aprenda algunos acordes básicos

Hay que comenzar con los pies en la tierra, por más que uno tenga natural lo ideal es comenzar con acordes básicos y luego ir avanzando en progresión de dificultad y/o canciones más complejas, deberás mentalizarte que son buenas horas practica con la guitarra para lograr dominar este instrumento, no se nace siendo Van Halen, se logra a través de miles de horas de práctica, incluso hay estudios relacionados en grandes universidades, han llegado a la conclusión de que para ser un experto en cualquier área se necesita en promedio diez mil horas de práctica para llegar a ser un maestro destacado, ya sea en deportes o habilidades como tocar la guitarra, todo se aprende y perfecciona con el tiempo y esfuerzo.

No debemos buscar atajos, el camino de la guitarra será largo, por eso es para gente apasionada y que puede pasar toda la vida tocando como amantes de la música, es la mejor manera de dominar este instrumento que puede producir grandes emociones. Y no sólo desde lo teórico, sino que existen manuales de guitarra para principiantes donde puedes aprender a sostener la guitarra correctamente, la púa, como se rasguea correctamente y ciertos detalles que hacen la diferencia cuando estas tocando. Por ejemplo en mundoacordes.net tienes miles de acordes para principiantes y avanzados a tu disposición, solo necesitas voluntad y tiempo.

El vocabulario es importante, como en cualquier área es necesario tener el vocabulario acorde incorporado para aprender más fácilmente, Esto debe incluir el dominio de los acordes en forma abierta de La, Do, Re, Mi, Fa y Sol Mayor, así como de los menores de forma abierta como Am, Em, Dm e incluso algunos acordes de séptima fácil. Usted debe aprender a tocar los "acordes de poder" (que en realidad no son acordes en absoluto), así como las formas de barras móviles más comúnmente utilizadas, tales como A, Am, E y Em.

La parte teórica la podrás asimilar en un par de semanas si te esfuerzas, pero a la hora de llevarlo a la práctica necesitarás bastante esfuerzo y dedicación, es ideal ser paciente hasta que nuestro cerebro absorba como una esponja, tanto lo teórico como la parte de motricidad fina (habilidad en los dedos) que se necesita para ser bueno en una tarea como esta.

Podemos sentarnos mirando fijamente a una pared y rasgueando cada uno de estos acordes durante horas cada semana si lo desea. Yo no lo haría. Hay una manera mucho más divertida de trabajar en sus acordes y mejorar su interpretación.



Aprendé tus canciones favoritas

Déjate guiar por tu gusto musical y pasiones, para poder aprender todos los acordes necesarios de memoria, tienen que gustarte las canciones que estás aprendiendo. Algunos practicantes jóvenes tienen la idea de que primero hay que dominar los acordes básicos y las escalas antes de poder pasar a tocar canciones que conoces de las bandas que te gustan. No es así. Por supuesto, si prefieres la música clásica, el metal progresivo o el jazz, eso puede ser cierto, pero es sorprendente conocer la cantidad de música rock y country basada en progresiones de acordes muy simples, cuando logres diferenciarlo habrás avanzado un poco más en el tema.

Importante recordar: Esto no será fácil. Tropezarás, tropezarás y posiblemente maldecirás mucho. Aprender a tocar la guitarra es un trabajo duro, no importa cómo lo hagas. Pero al menos te inspirarás un poco aprendiendo canciones que te gustan en lugar de tomar lecciones durante meses para aprender a tocar Twinkle, Twinkle Little Star en una sola cuerda.