Qué hará Argentina con los muertos por coronavirus

El colapso del sistema funerario ecuatoriano, el temor a contagios post mortem en España e Italia y la disposición de camiones con cámaras frigoríficas en Nueva York despertaron la pregunta para cuando llegue el pico de coronavirus a la Argentina: ¿qué pasará con los cuerpos de las víctimas fatales?

Según consigna el diario Clarín, en base a fuentes oficiales, se pudo establecer que se activará en las morgues el nivel 2 de bioseguridad, que implica tratar a los cadáveres con máximos recaudos, sin abrirlos para la realización de autopsias y en espacios ventilados o de aire filtrado.

La idea de no realizar autopsias es evitar el contagio de los médicos forenses. Un solo contagio obligaría además a enviar equipos completos de medicina legal a cuarentena y pondría al sistema al borde del colapso.

Si bien no hay aún un criterio unificado en el país para proceder ante la muerte de un infectado o de un paciente no testeado pero que haya tenido síntomas del virus, los tres protocolos difundidos hasta aquí recomiendan no realizar intervenciones invasivas sobre los cadáveres.

Las guías del Ministerio de Salud de la Nación, que toma recomendaciones científicas de España e Inglaterra, de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba desaconsejan también las autopsias y limitan al máximo el momento de la identificación de un cuerpo y las despedidas por parte de familiares.

Todos los que se acerquen al cuerpo deben estar vestidos con equipos especiales de protección, ante la posibilidad de que haya sectores contaminados.

Los protocolos tienen múltiples estándares de actuación, pero coinciden en que los aerosoles que emana un cuerpo implican serios riesgos para quienes puedan llegar a aspirar partículas contaminadas, más pequeñas que las gotas de la tos o el estornudo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó en dos oportunidades que el coronavirus no se transmite por el aire, según las pruebas que se hicieron hasta aquí. Pero los especialistas argentinos recuerdan que en las morgues no suficientemente ventiladas o con aire filtrado, sustancias peligrosas pueden ingresar al organismo de los que intervienen y hacerles daño.

En febrero de 2012, cuando se produjo la tragedia ferroviaria del Once y hubo que trasladar decenas de cadáveres, el operativo se realizó en el entonces Centro Coordinador para Emergencias y Catástrofes, ubicado en el cementerio de la Chacarita. Allí hay una cámara frigorífica especial con espacio para 250 cuerpos.

Hoy, el organismo se llama Centro Único de Coordinación y Control y articula las fuerzas de emergencia y seguridad de la Ciudad de Buenos Aires que deben activarse en caso de desastre.

Los ritos funerarios también estarán limitados. Los cuerpos serán entregados a los familiares en bolsas estancas, con la recomendación de cremarlos.