Acusan a Mebac de obligar a sus empleados a asistir pese la cuarentena

Sociedad Hace 1 hora

Los trabajadores deben decidir si violan la cuarentena obligatoria para no sufrir represalias de sus patrones o si preservan su salud. Además reclaman que no les reconocen el transporte ni la comida. “Ellos venden artículos de computación, no pueden funcionar”, indicaron.