Vizzotti: "Buscamos evitar el contacto, pero ayer no se rompió la cuarentena"

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró hoy que lo sucedido ayer en los bancos "no significa que se haya roto la cuarentena" y aclaró que la situación en la Argentina "no es la misma que en otros países de Europa donde la circulación comunitaria es muy alta", informó Télam.

"La situación de Argentina no es la misma que en Europa donde la circulación comunitaria es muy alta. Tenemos un porcentaje de casos negativos en los testeos y la circulación viral no tiene la intensidad de otros países; y si bien el objetivo es evitar el contacto entre personas, no significa que ayer se haya roto la cuarentena", agregó la funcionaria durante el reporte brindado esta mañana.