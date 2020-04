Tras los reclamos, el Presidente salió a contestar: “No tengo a nadie robando la plata, a nadie ñoqui"

El presidente Alberto Fernández ​rechazó este sábado los reclamos sociales que en los últimos días se materializaron con cacerolazos para que se les baje el sueldo a los integrantes de los tres poderes del Estado: "Acá no tengo a nadie robando la plata, a nadie ñoqui, a nadie que reciba un sobre por izquierda", replicó.

"Cada uno tiene derecho a donar su sueldo si siente que está en condiciones de hacerlo. Yo tengo un gobierno de ministros y de funcionarios que no tienen fortunas, no tienen cuentas en el exterior, no tienen bienes, no tienen empresas, que realmente viven de su sueldo", remarcó el primer mandatario, según informó el medio Clarín.

En declaraciones a radio Mitre, el presidente Fernández desestimó así los pedidos que tomaron fuerza en los últimos días frente al agravamiento de la crisis económica por la cuarentena que se estableció para tratar de contener el avance del coronavirus.

"No quiero enredarme en esa discusión, sólo quiero que todos entiendan que acá no tengo a nadie robando la plata, que no tengo a nadie ñoqui, a nadie que reciba un sobre por izquierda, que hemos terminado con los fondos secretos de la Secretaría de Inteligencia, que hoy están destinados al coronavirus, no a enriquecer a un funcionario", reiteró.

Fernández negó la posibilidad de reducirles el sueldo a sus funcionarios porque, además, aseguró que "no están robando plata". "Son funcionarios que los llamo a las 7 de la mañana y están atendiendo, y los llamo a las 12 de la noche y siguen atendiendo", defendió.

"La verdad que a mi me parece un acto muy demagógico, no tienen los argentinos un Presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones. Me parece muy demagógico, porque además los sueldos del Estado no son sueldos importantes hoy, estoy hablando de la administración pública", completó.