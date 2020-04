“Si la pandemia le hubiera pasado a Macri u otro presidente, hubiera sido un desastre”, le dijo Lanata a Majul

Jorge Lanata, entrevistado por Luis Majul, dijo que si la Argentina hubiera sufrido la pandemia con Mauricio Macri como presidente la situación “hubiera sido un desastre”.



"Muchas de las cosas que le están pasando a Alberto, si le hubieran pasado a Macri u otro presidente hubieran sido un desastre" para la Argentina.

"Los cambios de fondo, en muchos casos para mal, los hace el peronismo, pero tiene la libertad de hacerlo porque representa al sector más popular de la Argentina", sostuvo.

Además, afirmó que "lo que pasa con Alberto es que cada vez más se diluye su figura por la situación de crisis que atravesamos".

"Yo creo que esto lo pone en un borde muy complicado. Que esto salga muy bien o mal en el fondo no depende de él. Si la figura de Alberto se pega demasiado a la solución de la pandemia, por un lado puede ser buenísimo, porque es Churchill. Pero acordate que Churchill perdió la elección después de la guerra”, agregó.



"Alberto lo que hace ahora es reconstruir su poder, pero cuando dice lo de (Paolo) Rocca , parece que está hablando Cristina, no él", argumentó Lanata en el primer programa de La Cornista en LN+, y apuntó contra la ex mandataria, quien, según su opinión, está "más a pleno que nunca". En este sentido, aseveró: "Cristina está hablando con los intendentes todos los días y con funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Parece que no está, pero está más que nunca".

Sobre la pandemia, el exconductor de Día D dijo que "nunca, ni Cristina ni Néstor estuvieron cuando hubo una tragedia”. Y recalcó: “Lo que está haciendo es seguir la línea de conducta. Pensamos que este Gobierno iba a ser distinto a lo que fueron ellos mismos hace cuatro años. Pasaron cuatro años, ¿por qué va a ser distinto? ¿Por qué va a ser distinta Cristina?".

Con respecto a la expansión del coronavirus, el periodista aseguró que "no se sabe cuándo va a terminar. Es muy difícil estar en una situación así”. Y analizó: "Hay mucha gente paranoica y con mucho miedo. No me parece mal que se tenga miedo, pero lo importante es sobreponerse a eso. Si dejás que el miedo te paralice, estás en problemas. En algún momento esto parará. Hay que estar preparado para que esto dure un tiempo".

Lanata se refirió, además, a las colas de jubilados que se vieron en las calles el viernes 3 de abril. "Te hace replantearte todo, decís ’me pasé 20 días encerrado y están todos en la calle’", detalló. Y sostuvo: "Me parece que el responsable es el Gobierno entero, no solo un tipo. No saben cómo se manejan los jubilados. No se puede decir si lo de viernes va a impactar tanto en los contagios, habría que esperar".