Sáenz advierte a los comerciantes: “No escondan las cosas, no suban los precios”

En el marco de la cuarentena decretada a nivel nacional para frenar el avance del coronavirus, el gobernador Gustavo Sáenz volvió a advertir a los comerciantes que se aprovechen de la necesidad de la gente.

En la oportunidad, señaló que ordenó a los intendentes ser duros e inflexibles. “No vamos a permitir que se aprovechen, los comerciantes que lo hagan van a tener el castigo que corresponde”, indicó.

En ese marco, señaló que impondrán “las multas más altas para que no vuelvan a hacerlo”. “Piensen que esta vez todos tenemos que acompañar, que hay que ser solidarios, todos tenemos que pensar en el prójimo”.

Por último, dejó un mensaje claro. “No escondan las cosas, no suban los precios, acá no gana nadie, acá perdemos todos, no se salva nadie”, finalizó.