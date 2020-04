Mercerías y casas de tela para barbijos cerradas pero con ventas online

La obligatoriedad de usar barbijos a partir del lunes 13 de abril para todas las personas que circulen en la vía pública generó un importante cuestionamiento por parte de los salteños ya que por la cuarentena no hay comercios habilitados para vender los elementos necesarios para hacerlos de manera casera.

InformateSalta dialogó con el propietario de una conocida mercería de Salta, quien indicó que reciben muchos pedidos virtuales. “No estamos trabajando a puertas abiertas. Si bien yo tengo el permiso, la declaración jurada para circular, pedí el permiso para poder vender tela ecológica y además estamos confeccionando barbijos, estoy habilitado para el desarrollo de insumos para hospitales y farmacias”, dijo.

El comerciante expresó que, pese a tener el certificado, “ayer un oficial me quería llevar detenido, a pesar de que estoy con las puertas cerradas, lo único que hacemos es entregar los rollos de telas para las costureras y a senadores que vienen a llevar rollos de tela para La Poma, Cachi, y otras localidades. Hago esto porque no puedo solventar los gastos, tengo que pagar a los empleados y no hay ninguna medida que nos ampare”.

El hombre señaló que contrató a unas costureras para hacer barbijos para donar. “Les entrego los rollos y ellas se encargan de hacer los barbijos. Es necesario para que la población tenga elementos de protección”, dijo y agregó que lamentablemente las mercerías no están dentro de los rubros que se podrían llegar a abrir desde el lunes”.

Con respecto a los precios de los insumos para hacer barbijos señaló: “Elástico no tenemos nada, pero el paquete parte de $400 los 50 metros. El rollo de tela de friselina, que es la tela ecológica, vienen en diferentes gramajes. Lo óptimo para el barbijo es el de 80 gramos, pero nos quedamos sin stock y nos tiene que ingresar. Si tenemos de 45 gramos, el rollo de 50 metros sale $2.000, $40 el metro. Para hacer barbijos con la 45 gramos es recomendable usarla doble”.