Sáenz busca abrir la circulación con provincias que no tienen circulación interna de Covid-19

Tras la ausencia de casos sospechosos de Coronavirus en Salta, Gustavo Sáenz intentará que Jujuy le permita el ingreso a su provincia. “Nos juntamos el viernes para abrir la provincia de Salta y Jujuy porque no tenemos circulación viral, se realizó el ultimo test de caso sospechoso y salió negativo estamos haciendo un gran trabajo” indicó el primer mandatario en A Dos Voces de TN.

Además, Sáenz destacó el trabajo que viene realizado Morales en Jujuy y el de todos los gobernantes. “Tenemos tres positivos y todos exportados y ya no tenemos casos sospechosos, esto no significa que terminó el problema, pero nos permite tener un turismo interno poder tener mayor relación con Jujuy y Catamarca, con aquellas provincias que no tienen circulación interna del virus” agregó.

En cuanto a la reunión con el presidente Alberto Fernández, Sáenz indicó que lo que se les planteó fue establecer de acuerdo con cada provincia las excepciones necesarias para que el impacto económico pueda el menor posible.

“Nosotros estamos recibiendo el acompañamiento del gobierno nacional, todos los gobernadores estamos trabajando de manera conjunta y por primera vez nos debería unir el espanto” concluyó.