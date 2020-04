Jujuy: “El lunes sigue el aislamiento, digo no al transporte jurisdiccional”

Ante la confirmación de la continuidad de la cuarentena, muchas son las provincias que se mantienen en la postura de no flexibilizar las medidas que se venían aplicando, a fin de mantener a raya la curva de contagios. En este sentido, el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se mostró firme en las decisiones para evitar la propagación del virus.

En el informe del día miércoles del Comité Operativo de Emergencias, Morales se refirió a lo sucedido la semana pasada en las entidades bancarias de la provincia y país, y manifestó que le preocupa que ascienda la cantidad de casos de coronavirus debido a esa situación.

“Dios quiera que no, pero el jueves o sábado puede empezar a picar la curva de casos”, expresó el mandatario provincial. En este sentido, el Gobernador de Jujuy enfatizó que en la teleconferencia con el presidente Fernández hablaron respecto de lo sucedido el pasado viernes en los bancos, y por ese motivo y otras razones sanitarias, decidieron extender en todo el país la cuarentena luego de la finalización de la segunda etapa.

“El domingo seguro hay un mensaje del Presidente, pero el lunes sigue el aislamiento obligatorio. Hasta el momento hicimos un gran esfuerzo, ustedes, cada familia, cada persona, hoy no podemos decir se flexibilizan tales actividades porque no sabemos lo que puede pasar los próximos días”, sostuvo el mandatario.

Por otra parte, Morales explicó que durante la charla con el referente del Gabinete Nacional, le pidió que no se permitan vuelos de cabotaje dentro del país, como así tampoco venta de pasajes en el transporte interjurisdiccional.

“Si vienen aviones y entran personas de otras provincias donde hay circulación local, puede ser muy peligroso. Le dije a Alberto, no sé si no tenemos contagios locales, no hay capacidad de testear a todo el pueblo, pero no podemos afirmarlo”, agregó.

“El lunes sigue el aislamiento, digo no al transporte jurisdiccional, hay que cuidar la frontera ´alambrando´ Jujuy. Esa tarea estamos realizando con todo un equipo dentro de la provincia”, puntualizó el Gobernador jujeño.