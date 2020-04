Rosario de la Frontera: Quitarán las ruedas a las motos de quiénes incumplan cuarentena

En Rosario de la Frontera los vecinos que no respeten la cuarentena tendrán una curiosa sanción. Así como señaló Gustavo Solís, intendente de la comuna, ante Aries FM, a los rosarinos que no respeten el aislamiento social, preventivo y obligatorio saliendo en sus motocicletas, directamente se los invitará a dejar la rueda delantera o se les retendrá el vehículo.

Solís reconoció que la medida parecía extraña, pero resolvieron aplicarla porque “todavía hay gente que no toma consciencia” de la pandemia por coronavirus Covid 19. Otro aspecto positivo de la sanción que busca incentivar el cumplimiento de la cuarentena es que la medida se toma también para evitar los siniestros viales

“El municipio no puede ser su niñero”, expresó Solís respecto a la sanción y su objetivo, quien consideró que no se trata de una medida injusta, porque lo injusto es que el sistema estatal tenga que movilizar una ambulancia para una víctima de siniestro vial, gastar 30 mil a 40 mil por “el imbécil que no usa casco” y se lo tenga que enviar a Salta a ocupar una cama en un hospital.