Rosario de la Frontera: "Sin ayuda del Gobierno será imposible pagar sueldos el próximo mes"

Luego que el Gobierno Provincial dispusiera un auxilio económico para los municipios debido a la fuerte crisis que atraviesan ante el avance de la pandemia y la consecuente caída de la actividad, Gustavo Solís, intendente de Rosario de la Frontera, en diálogo con InformateSalta, explicó que la baja de la coparticipación y los altos acuerdos salariales vuelven casi imposible hacer frente a los sueldos sin ayuda.

Solís explicó que la última coparticipación cayó un 30% con respecto a la anterior, pese a que durante la primera quincena de marzo todavía no había un aislamiento obligatorio ni restricciones a la actividad económica. “Creo que este mes la pérdida va a ser mucho peor lo cual nos va a dejar a los municipios prácticamente al borde del abismo".

“Vamos a necesitar sí o sí ayuda de la provincia para pagar sueldos de aquí en adelante”

Por otro lado, se refirió al decreto nacional que facultan a los intendentes a controlar los precios mientras dure la emergencia. “Nosotros en general, ya tenemos habilitada una línea telefónica que es la que está recibiendo las denuncias, luego Rentas se apersona a los comercios y confecciona las actas que son remitidas a provincia”.

En ese sentido, dijo que según los relevamientos de precios, las diferencias son mínimas. “Generalmente tienen que ver con el costo de la mercadería y ese tipo de cosas, no hemos encontrado actitudes especulativas por el momento, lo que no indica que no las haya o que tengamos que relajarnos”.

También se refirió al cumplimiento o no de la cuarentena por parte de la ciudadanía. “Una realidad es a la mañana donde la gente sale un poquito más a hacer las compras, colas en los supermercados, en los cajeros, en el banco, y otra es a la tarde donde si parece que la gente acataría con mayor fuerza la medida”, dijo.

No obstante, resaltó que se cumple a rajatabla con el distanciamiento. “Creo que en ese sentido la gente está tomando mayor conciencia, pero sería un grave error relajarnos, y una vez finalizado el aislamiento hacer de cuenta que no pasó nada”.







Por último, se refirió a la situación sanitaria del municipio, y adelantó que dispusieron el alquiler de un inmueble, donde anteriormente funcionaba una clínica, para el tratamiento específico de la enfermedad, a la vez que señaló que están a la espera de equipamiento. “Es cuestión de trabajar todos en equipo, prepararnos y fundamentalmente que la sociedad acompañe”