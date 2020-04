Repatriados deberán declarar el domicilio donde harán la cuarentena

Las personas que lleguen a Salta desde otras provincias o países deberán declarar el domicilio en el que harán la cuarentena obligatoria y serán sometidos a estrictos controles. Así lo comunicó el Ministerio de Salud Pública.

Dichas personas deben completar la declaración jurada de cumplimiento de aislamiento obligatorio, que se encuentra en el sitio web oficial del Gobierno de Salta http://www.salta.gov.ar/

El formulario está disponible en el inicio de la página (HOME). Allí se deben completar los campos con los datos personales del declarante, domicilio donde cumplirá el aislamiento, y las fechas de inicio y finalización del mismo. Una vez completados todos los datos requeridos, se debe guardar el formulario.







El falseamiento, ocultamiento o la omisión de datos, dará lugar a la aplicación de sanciones establecidas por el Comité Operativo de Emergencia provincial en la Resolución 8/20 y con arreglo a las disposiciones del Código Penal Argentino.

Estas personas deberán también brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción.

No podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria.