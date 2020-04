Efectos del Coronavirus: “Los créditos son sólo un poco de oxígeno para el que se está muriendo”

Si bien muchos de los locales de gastronomía están trabajando, pese a la cuarentena, con modalidad delivery, los ingresos son mínimos y sólo les alcanza para cubrir gastos esenciales.

“La situación es caótica. En nuestro país la economía ya venía siendo muy dura, las empresas están cerradas hace casi un mes, sin facturar, sin ingresos. Esto nos coloca en un lugar impensado, entramos a pensar en cómo come la gente, cómo vamos a pagar los sueldos para que la gente coma. El 90% de las empresas alquila, esto conlleva a pautar nuevas normas de cara a un futuro bastante largo, la reactivación económica va a ser muy larga”, analizó el empresario gastronómico Darío Chávez por FM Pacífico.

Una de las principales preocupaciones para el sector radica en que no es un rubro de primera necesidad, por lo que tardará bastante en volver a funcionar con normalidad. “Nuestro rubro es totalmente prescindible, no es primera necesidad, la gente no tiene la necesidad de sentarse a consumir en un restaurante, entonces va a tardar más en reactivarse en todo el mundo”, dijo.

Con respecto a las medidas económicas anunciadas a nivel nacional para mitigar el pago de impuestos, Chávez señaló: “Hoy no hay ninguna medida concreta que nos libere de impuestos, todavía no se tomó una medida firme de decir en qué período no se pagan impuestos, o si se transfieren. Todo lo que significa alguna asistencia de créditos con tasas, y aunque fueran sin tasas, van a tardar en llegar, específicamente al rubro gastronómico. Las empresas no van a tomar compromisos crediticios, sólo es un poco de oxígeno para el que se está muriendo.”

El empresario manifestó que afortunadamente pudieron cubrir los sueldos de marzo, sin embargo, están preocupados por cómo mantener a todos los empleados. “Minuto a minuto estamos viendo cómo ir tratando de paliar la situación, poner el pecho, abriremos algunos locales más con modalidad de delivery, salir adelante. Mucho más que eso no podemos hacer, vamos a tomar los recaudos necesario para no dejar a nadie en la calle" finalizó.