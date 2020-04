Para Ibarra, el Senado debe continuar sesionando de "forma presencial"

El representante de Guachipas señaló que el número de legisladores de la Cámara Alta permite poder debatir los proyectos de interés en el recinto. No obstante, no descartó que en un futuro se pueda habilitar en forma simultánea la posibilidad de sesionar online. También opinó sobre el "Fondo Solidario" para emprendedores.

Mientras Diputados ya trabajan en la posibilidad de sesionar de forma online con el objetivo de evitar al conglomeración de gente y en consecuencia la propagación de coronavirus, desde el Senado de la Provincia se resisten al avance y prefieren el modelo tradicional: sesionar de forma presencial.

Al respecto, José Ibarra, senador de Guachipas, en diálogo con InformateSalta, defendió su postura en el número de legisladores, que a diferencia de Diputados, es mucho menor. “Somos 23 senadores, muy pocos asesores, la taquígrafa, y nada más, vamos a tratar de ser lo más reducido posible y tratar de hacerlo de forma presencial, que es el espíritu de toda la cámara del Senado”, resaltó.

No obstante, no descartó que en un futuro puedan analizar la posibilidad de incorporar en simultáneo también la modalidad online. “Si esto sigue para más, todo aquel senador que pueda estar en forma presencial va a estar bien, y el que no pueda llegar a venir tendrá la posibilidad de hacerlo a través de este medio”, sostuvo.

“Seguramente se va a tratar de aprobar una reforma por esta pandemia para que se pueda hacer de ambas maneras, presencial y a través de internet”.

Sobre los temas a tratar en la sesión del jueves, el vicepresidente segundo de la Cámara Alta indicó que aún se desconocen las iniciativas, aunque dijo que probablemente evalúen "un DNU del gobernador sobre la pobreza". “Recién el día miércoles vamos a tener la orden del día seguramente va a ser algún DNU que firmó Sáenz en su momento, el de la pobreza me parece”.

En ese marco, hizo hincapié en tres proyectos de su autoría, vinculados a la creación de un Banco de Alimentos; el acompañamiento a sanatorios y clínicas privadas que se pongan a disposición de la salud pública de la provincia para atender la emergencia, y el tercero que apunta a fomentar la actividad relacionada a la generación de sistemas alternativos de energía para toda la provincia.

Por otro lado, se refirió al proyecto del gobernador Sáenz que propone la creación de un Fondo Solidario destinado a ayudar a los emprendedores, con el aporte voluntario de empleados públicos. “Contra la iniciativa voluntaria, no puedo decirle si está bien o está mal, usted decide por usted”.

Con respecto al destinatario de la ayuda, dijo que está de acuerdo “si eso genera mano obra” aunque aclaró que “hay mucha más gente que la está pasando muy mal y que de alguna manera son los comercios, los cuentapropistas, los que viven el día a día”